Информация о депортации азербайджанцев из Турции не соответствуют действительности - посол

БАКУ /Trend/ - Информация о депортации азербайджанцев из Турции не соответствуют действительности.

Об этом сказал Trend посол Турции в Азербайджан Эркан Озорал.

Посол отметил, что после того, как некоторые интернет порталы опубликовали новости якобы о депортации азербайджанцев из страны, посольство связалось с официальными структурами для получения информации об этом.

"Согласно информации, полученной из официальных структур в Анкаре, сегодня из Турции в Нахчыван был депортирован лишь один гражданин Азербайджана", - сказал посол.

Посол добавил, что о массовой депортации азербайджанцев из Турции не может идти и речи.

По его словам, напротив, решение проблем проживающих в Турции азербайджанцев было одним из ключевых вопросов во время визита вице-президента Фуата Октая два дня назад в Баку.

"Мы постоянно находимся в контакте с соответствующими структурами Азербайджана, делаем все возможное, чтобы решить эти проблемы, и эти проблемы будут решены в ближайшее время", - отметил Озорал.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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