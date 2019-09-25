Эльмар Мамедъяров принял участие в заседании Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 25 сентября принял участие в заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру, проведенном в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает в среду Trend со ссылкой на министерство, выступая на заседании, Эльмар Мамедъяров выразил поддержку Азербайджана, как ответственного члена мирового сообщества, в урегулирование вопроса Джамму и Кашмир, согласно нормам и принципам международного права и соответствующим резолюциям ООН, а также мирным путем и с полным соблюдением международного права.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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