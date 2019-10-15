Эмин Мусави: Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой внесет неоценимый вклад в здоровое будущее нашего региона

БАКУ /Trend/ - Инициативу Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 000 деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими необходимо рассматривать, как акцию республиканского масштаба, которая внесет неоценимый вклад в здоровое будущее нашего региона.



Об этом, передает во вторник Trend, сказал директор «АСАН Радио» Эмин Мусави.



«Существуют проблемы планетарного масштаба, которые волнуют все человечество, всех людей на планете, включая лидеров стран мира. Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой является очень важным месседжем всему международному сообществу о том, что в деле защиты жизненно важной экологической составляющей Земного шара важно принимать активные шаги. Необходимо переходить от слов к делу! У экологии нет границ, нет национальности, нет религиозной принадлежности, поэтому все без исключения должны вносить свой вклад в это священное дело. И это дело должно носить глобальный характер и оказывать непосредственное влияние на укрепление экосистемы нашей планеты", - сказал Мусави.

По его словам, данная инициатива носит стратегический характер и важна с точки зрения обеспечения экологической безопасности граждан Азербайджана. "АСАН Радио 100 ФМ, как медиа-ресурс формата просвещения, участвует в информационной поддержке социальных акций, важных для нашей страны», - отметил он.



Эмин Мусави подчеркнул, что Имадеддин Насими является поэтом и мыслителем мирового масштаба.

Он выразил уверенность, что совсем скоро акции подобного рода будут реализованы нашим обществом, во главе с руководством Азербайджана на исконно азербайджанских землях Карабаха.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.