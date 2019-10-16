МИД Азербайджана о поездке сопредседателей МГ ОБСЕ из Еревана в Карабах и потом в Баку

16 октября 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуществляют свою посредническую деятельность по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе существующего мандата, согласие на который было дано и азербайджанской стороной.

Об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала в среду Trend, отвечая на вопрос о том, согласован ли с обеими сторонами конфликта маршрут сопредседателей МГ ОБСЕ, совершающих визит в регион из Еревана в Карабах и только потом в Баку, или это решение самих сопредседателей, и может рассматриваться как неуважение к территориальной целостности Азербайджана.

«Нынешний визит сопредседателей МГ ОБСЕ является их очередной поездкой в рамках осуществления указанного мандата. Хотелось бы отметить, что сопредседатели, осуществляя свои визиты, традиционно поддерживают контакты как с армянской, так и с азербайджанской общинами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Подобные поездки и ранее совершались неоднократно, и рассматриваются Азербайджаном как деятельность в рамках предпринимаемых усилий по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права в рамках соблюдения территориальной целостности Азербайджана».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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