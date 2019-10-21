Олег Кузнецов: Армяне делают из Нжде "героя", превознося некоторые его деяния

21 октября 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) совместно с центром анализа международных отношений проведено мероприятие на тему "Гарегин Нжде - героизация фашизма и терроризма.

Как сообщает в понедельник Trend, председатель Центра Фарид Шафиев сообщил, что героизация фашизма, нацизма, терроризма прочно вошла в политическую культуру Армении.

"Речь идет не только о Гарегине Нжде. Также ряд других известных террористов, сотрудничающих с фашизмом, в Армении выдают за героев", - сказал Шафиев.

Он добавил, что проведение таких мероприятий предусмотрено и в других университетах.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Фарид Шафиев: Основная задача Тюркского совета — расширить связи в сферах транспорта, торговли и туризма
Политика 15 октября 13:10
В Армении в атмосфере радикального национализма историю страны рассматривают вне процессов, происходящих в регионе и мире
Политика 13 октября 10:30
Фарид Шафиев: Реализация значимых транспортных проектов еще больше увеличила интерес китайского правительства к Азербайджану
Политика 9 октября 09:18
Очередные кадровые перестановки в БГУ
Общество 5 октября 13:16
Фарид Шафиев: Тюркский совет должен демонстрировать единую позицию по вопросу разрушения азербайджанских памятников
Политика 3 октября 15:25
Руководство Армении своими безответственными заявлениями ведет свой народ к еще большим трагедиям — Фарид Шафиев
Точка зрения 28 августа 18:27
Лента новостей
Завтра в Баку сохранится теплая погода
Общество 14:29
Иран подготовил меры по очередному этапу сокращения ядерных обязательств
Политика 14:28
МФК об успешности первого тендера ГЧП солнечной энергии в Узбекистане (Эксклюзив)
Энергетика 14:26
Завод "Азертехнолайн" заключил выгодный контракт за рубежом
Бизнес 14:17
Контр-адмирал НАТО: Уровень профессионализма азербайджанских военнослужащих свидетельствует об их силе (ВИДЕО)
Политика 14:05
Дрейфующие в море иллюзий и образов - из Финляндии в Азербайджан (ФОТО)
Культура 13:49
Политолог: Cегодня создана новая платформа сотрудничества тюркских государств
Политика 13:38
Количество выданных страховых свидетельств по Green Card достигает 40 тысяч
Финансы 13:22
Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает выгодные условия по рефинансированию своих долговых обязательств
Финансы 13:17