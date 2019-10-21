Олег Кузнецов: Армяне делают из Нжде "героя", превознося некоторые его деяния

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) совместно с центром анализа международных отношений проведено мероприятие на тему "Гарегин Нжде - героизация фашизма и терроризма.

Как сообщает в понедельник Trend, председатель Центра Фарид Шафиев сообщил, что героизация фашизма, нацизма, терроризма прочно вошла в политическую культуру Армении.

"Речь идет не только о Гарегине Нжде. Также ряд других известных террористов, сотрудничающих с фашизмом, в Армении выдают за героев", - сказал Шафиев.

Он добавил, что проведение таких мероприятий предусмотрено и в других университетах.

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