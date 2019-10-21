Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)

21 октября 2019 20:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Как и сообщалось ранее, 19 октября с 15:00, до 220 членов организации, называющей себя «Национальным советом демократических сил», попытались разными путями прорваться на площадь перед станцией метро «28 Мая».

Как передает в понедельник Trend, в результате оперативных мер правоохранительных органов противозаконная акция была пресечена.

Однако, после акции члены организации, называющей себя "Национальным советом", и ограниченное число сторонников ПНФА ведут кампанию очернения против сотрудников полиции и обвиняют их в насилии в ходе незаконной акции. Хотя, азербайджанская полиция в рамках законодательства выполняла возложенные на нее обязанности.

На приложенных фото запечатлены сцены насилия, которое применялось полицией в отношении демонстрантов в странах Европы. Давайте посмотрим, какие из них можно было наблюдать19 октября?

Следовательно, целью людей, выкрикивающих слова о полицейском насилии во время незаконной акции, является унижение международного авторитета страны. Но они и сами знают, что азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская.

Представляем фото, которые отражают действия полиции во время акций в странах Европы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
  • Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
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