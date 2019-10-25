Мадуро: Необходимо защищать страны Движения неприсоединения от влияния гегемонии

25 октября 2019 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Венесуэла придает большое значение Движению неприсоединения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

Мадуро выразил благодарность правительству и народу Азербайджана за гостеприимство.

“XVIII саммит привел нас в город Баку, в Азербайджан, с которым у нас уже имеются тесные связи. Венесуэла придает большое значение этой организации и Бандунгским принципам. Мы три года председательствовали в данной организации и поставили три конкретные цели в этот период: обеспечить единство, солидарность в организации и продвигать дух неприсоединения. Мы выполнили эти задачи и сейчас передаем председательство Азербайджану», - сказал он.

«Мы не можем быть равнодушными к вооруженным конфликтам. Мы должны защищать свои страны от гегемонии. У нас есть свое оружие, чтобы бороться с этим. Надо действовать путем продвижения мультилатерализма. Мы представляем самые разные регионы, и это делает нас сильным игроком на международной арене. 80 процентов мировых запасов нефти и газа приходятся на долю стран Движения неприсоединения. Мы хотим иметь мультиполярный мир», - сказал Мадуро.

Отметим, что XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения проходит в Баку 25-26 октября.

До саммита, 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите - это министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов.

Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова)

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