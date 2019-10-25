Ашраф Гани: Угроза терроризма требует координации другого типа

БАКУ/Trend/- Угроза терроризма требует координации другого типа. Как сообщает пятницу Trend, об этом сказал Президент Афганистана Ашраф Гани на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

«Мы должны действовать на основе "Бандунгских принципов". Угроза терроризма требует другого типа координации. Решение другой проблемы - экологических изменений, требует политической воли»,- сказал он.

Говоря о ситуации в Афганистане, Гани отметил, что страна полностью привержена миру и он не хочет, чтобы ее территория использовалась для транзита незаконных грузов.

«Мы предлагаем мир даже Талибану. Мы сами отвечаем за нашу безопасность»,- сказал президент Афганистана.

Он также выразил благодарность США за содействие в борьбе с терроризмом.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжится до 26 октября.

До саммита 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД. Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите.

В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители. Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов.

Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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