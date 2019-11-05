ЦИК Азербайджана: Для участия в муниципальных выборах зарегистрированы 11 партий

5 ноября 2019 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия в муниципальных выборах в ЦИК обратились 11 политических партий.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов, сообщает во вторник Trend.

Он уточнил, что с регистрацией полномочного представителя партии Гражданской солидарности на муниципальных выборах число участвующих в выборах партий достигло 11.

Отметим, что ранее были зарегистрированы полномочные представители партий «Ени Азербайджан», Демократических реформ Азербайджана, Великого Созидания, Гражданского единства, Единого народного фронта, Национального Возрождения, Демократического просвещения Азербайджана, Социал-демократической Азербайджана, «Умид» и «Ана Ветен».

Напомним, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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