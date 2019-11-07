ЦИК: Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане обратились 12 партий

7 ноября 2019 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане, которые будут проведены 23 декабря, обратились 12 политических партий.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов, передает в четверг Trend.

Он сообщил, что с регистрацией полномочного представителя партии «Вахдат», число участвующих в муниципальных выборах партий достигло 12.

Отметим, что ранее были зарегистрированы полномочные представители правящей партии «Ени Азербайджан», партий Демократических реформ Азербайджана, Великого Созидания, Гражданского единства, Единого народного фронта, Национального Возрождения, Демократического просвещения Азербайджана, Социал-демократической Азербайджана, «Умид», «Ана Ветен» и Гражданской солидарности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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