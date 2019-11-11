БАКУ /Trend/ - "Круглый стол", организованный партией "Мусават", был составной частью политического шоу.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджана» Ильхам Мамедов.

Он отметил, что недавно представители радикальной оппозиции, собравшись, попытались сообщить обществу, что якобы начали борьбу в новом формате. «Очень интересно, что люди, которые некогда ненавидели друг друга, собирали друг на друга компромат, теперь "воссоединяются" и якобы пытаются решить судьбу азербайджанского народа, государства. На самом же деле этот "круглый стол" был составной частью политического шоу. В тот период, когда эти люди обладали властью, они довели Азербайджан до угрозы полного уничтожения и исчезновения с карты мира. И только возвращение великого лидера Гейдара Алиева к руководству по настойчивому требованию народа спасло Азербайджан от этих угроз. Азербайджанский народ никогда этого не забудет», - сказал Мамедов.

По его словам, другим моментом является то, что к этому присоединился и Али Инсанов, известный своей коррумпированностью, жестокостью. «Али Инсанов использовал оказанное ему великим лидером доверие лишь для накопления богатств, повышения влияния, встал на путь предательства, и, естественно, получил свое наказание. Как может коррупционер любить свой народ? Некогда разрушившие страну Али Керимли, Иса Гамбар и тот же Али Инсанов, который называл Ису Гамбара "генетически больным", "воссоединятся" якобы для решения проблем азербайджанского народа? Возникает очень странное противоречие. Я посмотрел на Али Инсанова во время той встречи и вспомнился лидер фашистской партии Италии, диктатор Муссолини. Всем известно, в какое положение поставил народ Муссолини. И теперь эти люди, собравшись, играют с судьбой азербайджанского народа. Но мы им говорим хватит, перестаньте, оставьте народ в покое! Эти люди не хотят видеть проводимых в стране реформ, ни разу не упомянули о Карабахе. Они готовы разрушить Азербайджан. В таком случае какое право имеют организаторы того «круглого стола», митинг-шоу представлять интересы азербайджанского народа?!» - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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