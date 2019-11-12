Председатель комитета парламента Азербайджана примет участие в заседаниях ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов 13 ноября отправится в Берлин для участия в заседаниях двух комитетов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) - по политическим вопросам и демократии, по правовым вопросам и правам человека, сообщает во вторник Trend.

На заседаниях будут обсуждаться развитие сотрудничества между странами-членами структуры в различных сферах и другие актуальные вопросы.

Сеидов примет участие в обсуждениях.

Визит завершится 16 ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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