Рост товарооборота между ОАЭ и Азербайджаном превысил 22%

12 ноября 2019 19:30 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - По итогам первых девяти месяцев текущего года, объем товарооборота между ОАЭ и Азербайджаном вырос на 22,56 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом на заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Объединенных Арабских Эмиратов сказал посол ОАЭ Мухаммед Ахмед Хамиль аль Губаиси, сообщает во вторник Trend с мероприятия.

"Моей целью было добиться высокого уровня коммуникации между нашими инвесторами и бизнесменами, когда я впервые приехал в эту прекрасную страну Азербайджан в качестве посла Объединенных Арабских Эмиратов", - рассказал посол.

По его словам, в 2017 году среди партнеров комиссии насчитывалось девять компаний, однако с каждым годом их число только росло:

"И на данный момент это число уже превышает 50 организаций и компаний", - отметил посол.

Он добавил, что значительным фактором является успешное участие компаний из двух стран на выставках, где они совместно представляют продукцию и услуги.

Также, с даты учреждения комиссии, наблюдается значительный прогресс в двусторонних торговых отношениях в ненефтяном секторе.

"На данный момент, три эмиратские компании выполняют прямые рейсы между нашими странами. Также наблюдаются рост туристического потока. На условиях взаимного инвестирования создаются новые компании", уточнил посол.
В заключение, посол отметил, что данных результатов удалось добиться благодаря усилиям обеих сторон.

Напомним, сегодня в Баку проходит четвертое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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