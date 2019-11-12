Рост товарооборота между ОАЭ и Азербайджаном превысил 22%

Об этом на заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Объединенных Арабских Эмиратов сказал посол ОАЭ Мухаммед Ахмед Хамиль аль Губаиси, сообщает во вторник Trend с мероприятия.
По его словам, в 2017 году среди партнеров комиссии насчитывалось девять компаний, однако с каждым годом их число только росло:
Он добавил, что значительным фактором является успешное участие компаний из двух стран на выставках, где они совместно представляют продукцию и услуги.
Также, с даты учреждения комиссии, наблюдается значительный прогресс в двусторонних торговых отношениях в ненефтяном секторе.
Напомним, сегодня в Баку проходит четвертое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.
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