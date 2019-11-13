Администрация Президента: Идея Азербайджана о мультикультурализме эффективно влияет на его внешнюю политику

13 ноября 2019 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Идея мультикультурализма, которая успешно осуществляется во внутренней политике Азербайджана, положительно влияет на его внешнюю политику, а конкретнее, повышает ее эффективность.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана, профессор Этибар Наджафов, сообщает в среду Trend.

По его словам, Азербайджанское государство проводит важную работу по сохранению и дальнейшему развитию ценностей толерантности, свойственных азербайджанскому народу.

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