Баку принимает 2-й Саммит мировых религиозных лидеров

14 ноября 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Тrend/ - Сегодня в столице Азербайджана Баку стартует Второй саммит мировых религиозных лидеров, в котором примут участие политические, общественные, научные и религиозные деятели различных стран и представители международных организаций.

Как сообщает в четверг Trend,

в саммите, который проводится согласно решению Президента Азербайджана Ильхама Алиева о "Втором Бакинском саммите мировых религиозных лидеров" и в связи с 70-летием председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летним юбилеем деятельности шейх-уль-ислама, будут участвовать лидеры и представители более чем 70 стран из пяти континентов, 25 традиционных религий и религиозных течений, в том числе, около 500 представителей высокого уровня от 10 авторитетных международных организаций, а также главы и религиозные лидеры субъектов РФ.

На саммите, который пройдет 14 и 15 ноября, будут проведены обсуждения по темам - "Образцовая роль Азербайджана в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности", "Вклад Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество", "Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии", "Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, научных и общественных деятелей в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи".

По итогам саммита предусматривается принятие Бакинской декларации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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