Ожидается депортация из Германии группы азербайджанских "политэмигрантов"

14 ноября 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Этой ночью ожидается депортация из Германии, в частности из Баварии, значительного числа "политических эмигрантов".

Как сообщает в четверг Trend, такая информация распространилась в социальных сетях.

Согласно информации, в основном будут депортированы люди, обратившиеся за статусом «политического эмигранта» по "документам" партии «Мусават».

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Радикальная оппозиция поставляла в Европу не только выдуманных политических эмигрантов, но и организовала там преступную сеть - эксперт
Азербайджан 12:28
Общество еще раз убедилось, что оперативный простор радикальной оппозиции ограничен групповыми интересами и интригами — эксперт
Политика 12 ноября 21:21
Депутат: Очередной попыткой нарушить стабильность в стране оппозиция показала свой предательский облик
Политика 12 ноября 17:21
ГУП Баку о сегодняшнем незаконном пикете
Политика 12 ноября 17:11
Сиявуш Новрузов: Цель проведения незаконной акции - нарушить общественно-политическую стабильность в стране, выполнить поручения зарубежных кругов
Политика 12 ноября 17:03
Попытки радикальной оппозиции искать спасения в чужеземной практике являются шутовством
Политика 11 ноября 15:51
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере труда и соцзащиты между Азербайджаном и Литвой
Политика 17:20
В Азербайджане пройдет Неделя узбекского кино
Культура 17:16
Руфат Асадов посвятил клип Дню хранительницы домашнего очага (ВИДЕО)
Звёздный мир 17:15
В Азербайджане очень здоровый климат межрелигиозных отношений — Димитрий Сафонов
Политика 17:12
Фонд Nargis и посольство Венгрии в Азербайджане организуют очередной благотворительный концерт
Культура 17:09
ОПЕК ожидает снижения добычи нефти в Азербайджане в 2019 году
Энергетика 17:05
Число иностранных путешественников - нерезидентов в Грузии выросло на 4,6%
Туризм 17:01
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта
Политика 16:58
Узбекистан подписал два кредитных соглашения с АБР
Бизнес 16:53