Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие во II Саммите мировых религиозных лидеров в Баку (ФОТО) (версия 6)

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БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку начал работу II Саммит религиозных лидеров мира.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия саммита.

Вначале было сделано совместное фото.

Саммит начался с чтения аятов священного Корана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на саммите.

Речь Президента Ильхама Алиева:

-Ваше преосвященство, уважаемый шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Ваше святейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Уважаемые религиозные деятели, гости, дамы и господа.

Сердечно приветствую всех гостей. Хочу сказать всем гостям, принимающим участие во втором Саммите религиозных лидеров мира, "Добро пожаловать!".

Данное международное мероприятие представляет огромное значение. Мы гордимся тем, что Азербайджан во второй раз принимает это авторитетное мероприятие. Это еще раз свидетельствует о том, что Азербайджан играет и впредь будет играть важную роль в развитии межкультурного диалога.

Считаю естественным проведение в Баку столь авторитетного мероприятия, так как Азербайджан обладает древними межрелигиозными традициями. Независимо от общественно-политического строя, Азербайджан во все времена проявил себя образцовой страной в этом отношении. Представители всех религий, всех этнических групп веками жили в нашей стране как одна семья в условиях мира, дружбы, взаимопонимания. Азербайджан - многоконфессиональная, многонациональная страна, что является нашим большим достоянием. Религиозное и этническое разнообразие – наше большое достояние. За всеми шагами, предпринятыми в Азербайджане в деле утверждения успешного развития, стабильности, стоят религиозная и национальная терпимость, толерантность и мультикультуральные ценности. Нашу древнюю историю отражают в том числе наши религиозные памятники. Они, в первую очередь, свидетельствуют о том, что Азербайджан - древний край. С другой стороны, они показывают, что в различные времена представители различных религий жили, творили и оставили прекрасное историческое наследие в Азербайджане. Должен отметить, мы гордимся тем, что в Азербайджане находится одна из древнейших мечетей исламского мира. Шамахинская джума-мечеть построена в 743 году, несколько лет назад она была капитально отремонтирована. Это – самая древняя после Дербентской мечети мечеть на Кавказе.

Одновременно, недалеко от другого исторического города Азербайджана Шеки находится церковь древнего государства – Кавказской Албании, эта церковь имеет большую историю. Она является одной из древнейших церквей Кавказа. В Баку расположен храм огнепоклонников – Атешгях. Это свидетельствует о том, что зороастризм имеет древние корни в Азербайджане. Впоследствии были построены русские православные церкви, синагоги, католическая церковь. Должен также отметить, что Азербайджанское государство прилагает все усилия для охраны наших историко-религиозных памятников и строительства новых религиозных храмов. При финансовой поддержке Азербайджанского государства все религиозные храмы были капитально отремонтированы или заново отстроены. Таким образом, межрелигиозный диалог имеет древнюю историю, и современное Азербайджанское государство привержено этим традициям. Мы верны Исламу. Пропагандируем нашу религию, вместе с тем представители всех религий в Азербайджане свободно живут, работают, отправляют свои религиозные культы. Так что в нашей стране великолепная общественная атмосфера.

Международные организации, а также религиозные лидеры мира высоко оценивают деятельность Азербайджана в этом направлении. Неоднократно посещавший Азербайджан Его святейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, побывавший в Азербайджане Папа Римский Франциск, лица, руководившие Организацией исламского сотрудничества, всегда говорили о том, что межрелигиозный диалог в Азербайджане организован на высоком уровне. Эти слова, эта высокая оценка представляют для нас большую ценность, они отражают реальность.

Азербайджан является страной, построившей свое развитие и будущее на национальных корнях. Традиционные ценности являются для нас самым большим достоянием. Мы очень рады, что подрастающее в Азербайджане молодое поколение получают воспитание в национальном духе, духе патриотизма и в то же время традиционных ценностей. Считаю, что именно это станет одной из тем проходящего в Баку Саммита, так как мы видим, что в мире, различных уголках мира проводится кампания против традиционных ценностей, они очерняются, прививаются новые "ценности", чуждые нам и не соответствующие нашему национальному мышлению. Мы должны защитить себя и, в особенности, молодое поколение, от этого чуждого и негативного влияния. Поэтому считаю, что всем нам следует пропагандировать традиционные ценности, семейные ценности. Повторяю, что политика, проводимая в Азербайджане в этом направлении, - политика, проводимая как государством, так и религиозными лидерами, заслуживает, как мне кажется, самой высокой оценки.

Азербайджан является одной из стран, пропагандирующих ценности мультикультурализма. Мультикультурализм – это образ жизни, а также государственная политика в Азербайджане. Неслучайно, в Азербайджане предприняты очень важные шаги в этом направлении, проведен ряд авторитетных международных мероприятий. Некоторые мероприятия носят традиционный характер. К примеру, традиционно проводится Бакинский гуманитарный форум. Получает поддержку ООН Всемирный форум по межкультурному диалогу. Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, Саммит религиозных лидеров мира, то есть все эти мероприятия преследуют одну цель – укрепление межрелигиозного диалога, проведение совместной борьбы против религиозной дискриминации, пропаганда мультикультуральных ценностей и, таким образом, внесение вклада в происходящие в мире позитивные процессы, так как мы прекрасно видим и отслеживаем в печати, что на религиозной, этнической почве, на почве верований происходят многочисленные негативные факты – конфликты, противостояния, войны, кровопролитие. К сожалению, порой под псевдорелигиозными лозунгами совершаются преступления. Нам необходимо консолидировать свои усилия в этом направлении.

Отношения между государством и религией в Азербайджане регулируются на высоком уровне. Основу этих отношений заложил великий лидер Гейдар Алиев. Гейдар Алиев, как великий сын азербайджанского народа, достойно служил народу во все времена – как в советский период, так и в период независимости. Именно Гейдар Алиев заложил основу отношений между государством и религией, равно, как с его именем связана концепция развития Азербайджана по всем остальным направлениям. В 1991 году Азербайджан обрел государственную независимость. Но в первые два года независимость носила формальный характер. Страна, можно сказать, находилась в неуправляемом состоянии. В особенности, в результате военного переворота, осуществленного в 1992 году Народным фронтом Азербайджана, положение еще более обострилось, Азербайджан оказался в тисках глубокого кризиса, в стране царили хаос, анархия, произвол. Одновременно, большой ущерб был причинен межрелигиозным, межнациональным отношениям. Власть Народного фронта Азербайджана является черным пятном нашей истории. Это – позорный период, неслучайно, азербайджанский народ лишь год смог вынести эту антинациональную, продажную и трусливую власть, спустя год он обратился к Гейдару Алиеву и пригласил его к власти, доверил ему будущее страны.

После прихода к власти Гейдар Алиев, в первую очередь, предпринял важные шаги в направлении разоружения незаконных вооруженных формирований, предотвратил армянскую оккупацию, и Азербайджан смог вернуть некоторые земли, находившиеся под оккупацией. В стране утвердилась стабильность, она вступила на путь развития. Нам удалось преодолеть международную изоляцию, началось проведение экономических и политических реформ. В том числе, с именем Гейдара Алиева связано формирование отношений между государством и религией. Одновременно, его преосвященство шейх проявил большую самоотверженность и проводил активную деятельность в этом направлении. Как свидетель всего этого, могу сказать, что дружба Гейдара Алиева и его преосвященства шейха сыграла решающую роль в формировании отношений между государством и религией. Его преосвященство шейх и сегодня проводит большую работу, направленную на продолжение отношений между государством и религией на здоровой основе, пропагандирует Азербайджан в мире. Работа, проводимая под его руководством, получает высокую оценку как азербайджанского народа, так и мировой общественности. Ежегодно по инициативе и под руководством его преосвященства шейха в нескольких странах проводятся авторитетные международные мероприятия. Его преосвященство шейх, снискавший высокий авторитет как в Азербайджане, на Кавказе, так и в мире, взвешивает шаги, предпринимаемые в направлении регулирования отношений между религией и государством, эти шаги поддерживают общее развитие нашей страны, так как стабильность любой страны означает ее будущее. Там, где нарушена стабильность, нет места развитию. К сожалению, в последние годы в различных странах происходят беспорядки, войны, конфликты на религиозной почве. К сожалению, зачастую под религиозными лозунгами совершаются большие преступления.

Его преосвященство шейх является одним из выдающихся людей, внесших огромный вклад в общее развитие Азербайджана. В августе нынешнего года моим Распоряжением его преосвященство шейх был награжден высшим орденом Азербайджана – орденом "Гейдар Алиев", сегодня в торжественной обстановке эта высокая награда будет вручена его преосвященству шейху.

Что касается межрелигиозных отношений, считаю, что спектр данных отношений достаточно широк. Глядя на общую концепцию в Азербайджане, мы видим несколько направлений, что означает не просто контакты религиозных лидеров друг с другом. Это – проведение различных мероприятий и направление важных месседжей. В числе данных мероприятий хочу отметить проведенные в Азербайджане несколько лет назад I Европейские игры и IV Игры исламской солидарности. Хотя это и спортивные соревнования, тем не менее, они представляют огромное политическое значение, так как, представьте себе, что за два года в одном городе соревнуются спортсмены исламских и европейских стран, которые одновременно налаживают дружественные связи. Эти игры - не просто спортивное соревнование. Они превратились в Азербайджане в фестиваль дружбы, праздник дружбы. На обоих спортивных соревнованиях были представлены более 100 стран, участвовали тысячи спортсменов, тренеров, гостей, и, конечно, эти игры сыграли большую роль в поощрении межрелигиозного, межкультурного диалога.

В минувшем году мы отметили 10-летие "Бакинского процесса". "Бакинский процесс" начался по нашей инициативе, сегодня он пользуется широкой международной поддержкой, в том числе ООН воспринимает "Бакинский процесс" как важную платформу межрелигиозного, межкультурного диалога. В 2008 году в Баку состоялось заседание министров культуры Совета Европы, и мы решили пригласить на это заседание министров культуры стран-участниц Организации исламского сотрудничества, таким образом появился первый контакт. Вслед за этим в 2009 году мы пригласили на состоявшееся в Баку заседание министров культуры стран-членов Организации исламского сотрудничества министров из Европы. Азербайджан является одной из немногих стран, участвующих как в Организации исламского сотрудничества, так и в Совете Европы, воспользовавшись этой возможностью, мы дали старт "Бакинскому процессу". Как я уже отметил, "Бакинский процесс" получает сегодня высокую оценку и действительно является уникальным форматом сотрудничества.

Говоря о межрелигиозном диалоге, конечно, мы не должны довольствоваться лишь констатацией позитивных моментов. Мы также должны строго осудить попытки увязать конфликты с религиозным фактором. Одним из таких примеров является продолжающийся уже много лет армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Должен отметить, что Нагорный Карабах является исконной, исторической азербайджанской землей. Азербайджанский народ веками жил и творил на этой земле, на старых картах, в том числе картах, напечатанных царской Россией в начале ХХ столетия, все топонимы на территории, относящейся к Нагорному Карабаху, имеют азербайджанское происхождение. Карабахское ханство являлось азербайджанским ханством. Просто в начале XIX века армяне были переселены в Нагорный Карабах, и в ХХ столетии национальный состав там был в значительной степени деформирован. Должен также подчеркнуть, что если говорить о картах, начерченных между республиками после большевистской революции, то большевистское правительство приняло в то время решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Это – очень важный момент, так как армянские историки, являющиеся мастерами в искажении истории, утверждают, что было принято решение о передаче Нагорного Карабаха Азербайджану. В то время как все обстояло иначе, и исторические документы подтверждают это, было принято решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. То есть это одновременно отражает исторические и политические моменты.

Однако, накануне распада советского союза националистические силы, поднявшие голову в Нагорном Карабахе и Армении, развязали агрессию против Азербайджана, в результате военной агрессии 20 процентов наших земель, в том числе Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, оказались под оккупацией. На этих территориях был совершен геноцид против азербайджанского народа, армяне разрушили все наши исторические памятники, могилы, в том числе мечети. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции в связи с конфликтом, которые содержат совершенно очевидные положения о выводе армянских вооруженных сил с наших земель, однако Армения игнорирует эти резолюции. Аналогичные постановления и резолюции приняли и другие международные организации – Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Совет Европы и другие организации. Единственный путь урегулирования конфликта – восстановление территориальной целостности Азербайджана.

В результате этого страшного гуманитарного бедствия один миллион азербайджанцев из Нагорного Карабаха, Армении и прилегающих к Карабаху районов стали беженцами и переселенцами. В то время население Азербайджана составляло 8 миллионов. То есть, представьте себе, насколько страшным бедствием это было. Несмотря на это, Азербайджан успешно развивается, наша страна снискала большой авторитет на международной арене. Итоговая декларация состоявшегося в минувшем месяце в Баку Саммита Движения неприсоединения также отражает справедливость, должен отметить, что Азербайджан взял на себя председательство в этой крупной организации. Отныне в течение трех лет Азербайджан единогласным решением 120 стран будет председательствовать в Движении неприсоединения.

Наши экономические показатели весьма позитивны. С 2003 года по настоящее время экономика страны увеличилась в 3,2 раза, грамотность близка к 100 процентам, бедность за последние 16 лет сократилась примерно с 50 до 5 процентов. Азербайджан придает большое значение технологическому развитию и сегодня является членом немногочисленного космического клуба, у нас три спутника. Реализуются важные транспортные проекты. Они являются не просто транспортными проектами, а проектами сотрудничества, так как транспорт – это такая сфера, когда соседние и другие страны региона зависят друг от друга. Как страна, не имеющая выхода к открытым морям, Азербайджан уже стал одним из международных транспортных центров – через территорию Азербайджана проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг.

Все эти достижения позволяют говорить о том, что наше развитие и впредь будет успешным, наш завтрашний день будет светлым, и основным условием успешного будущего является внутренняя стабильность. А гарант стабильности – азербайджанский народ, его мнение, поддержка, которую он нам оказывает. Единство народа и власти является одним из основных факторов успешного развития Азербайджана, кроме того нашу силу преумножают межрелигиозные отношения.

Уверен, что нынешний Саммит будет иметь огромное значение, и посланные из Баку месседжи найдут своего адресата. Считаю, что одно из основных направлений заключается в недопущении религиозной дискриминации, использования религии в политических целях, придания конфликтам религиозной окраски, разрушения в ходе конфликтов историко-религиозных памятников, ведении совместной борьбы с ксенофобией, исламофобией, антисемитизмом и пропаганде традиционных ценностей. Считаю, что отмеченные мною вопросы отражают политику Азербайджана в данном направлении. Уверен, что итоги Саммита станут очередным шагом в этом направлении.

Еще раз сердечно приветствую гостей и желаю Саммиту успехов. Спасибо.

Х Х Х

Затем было зачитано Распоряжение Президента Ильхама Алиева о награждении председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде орденом "Гейдар Алиев".

Глава государства Ильхам Алиев вручил шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде орден "Гейдар Алиев".

Затем выступил председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюр Пашазаде:

-Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

Ваше превосходительство, Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев.

Дорогой брат, Ваше преосвященство Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Первый вице-президент Азербайджана уважаемая Мехрибан ханым Алиева.

Уважаемый президиум, дорогие религиозные лидеры и государственные деятели, гости.

Считаю большой честью для себя приветствовать каждого из вас на II Бакинском саммите религиозных лидеров мира. В священном Коране Всевышний Аллах рекомендовал нам быть "обществом, призывающим к хорошему, совершению благих деяний и отказу от плохих поступков". На сегодняшнем Саммите собралось именно такое общество, сильные религиозные лидеры, представляющие миллионы верующих, личности, политические и общественные деятели, обладающие высоким авторитетом. Выражая волю дорогих гостей II Бакинского саммита, от имени всех нас хотел бы поблагодарить Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева, благословившего Бакинский саммит, оказавшего моральную и практическую поддержку нашему мероприятию.

Глава Азербайджанского государства Его превосходительство Президент Ильхам Алиев является глашатаем общечеловеческих ценностей в глобальном масштабе, активным пропагандистом идей исламской солидарности, автором "Бакинского процесса" по межкультурному сотрудничеству. Мультикультурализм – наш образ жизни. Эта идея национально-религиозного единства в нашей стране претворяется в жизнь на уровне государственной политики. В современном Азербайджане, основа которого была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, благодаря решительной политической воле Его превосходительства Президента Ильхама Алиева и высокому государственному мышлению Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой, придающей большое значение национально-духовным ценностям, предпринимаются успешные шаги по реализации таких служащих единству человечества идей, как мультикультурализм, исламская солидарность, что вызывает большой духовно-политический резонанс на международной арене. Отмечу, что по рекомендации Президента Азербайджана в 2017 году при Управлении мусульман Кавказа был учрежден Бакинский международный центр межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, и глобальные призывы, идейным автором которых является глава нашего государства, с большим одобрением были встречены на международных мероприятиях нашего центра в Испании, Германии, Австрии.

Главная цель сегодняшнего грандиозного Саммита - еще раз заявить о важности наращивания совместных усилий политических, общественных и религиозных лидеров для предотвращения таких угроз, как ксенофобия, исламофобия, христианофобия, антисемитизм, представляющих серьезную опасность международной стабильности и безопасности, усиления глобального диалога. К сожалению, в современный период призывы к ненависти, подстрекающие к агрессии, насилию и дискриминации, становятся общественной опасностью. Современные технологии в информационно-коммуникационной сфере, социальные сети, средства массовой информации превращают призывы к ненависти в широкомасштабную систему во всем мире. Призывы к ненависти в глобальном масштабе нарушили стабильность в Ираке, Сирии, Палестине, Афганистане и других странах, привели к военным преступлениям и геноциду. Антигуманное отношение западного мира к проблемам мигрантов, вызванное влиянием идеологии ненависти, приводит к общечеловеческим бедствиям и даже преступлениям. Именно из-за таких призывов к ненависти Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и прилегающие к нему 7 районов подверглись агрессии и геноциду, оккупировано 20 процентов наших территорий, более 1 миллиона наших соотечественников были изгнаны со своих исконных земель и стали беженцами и вынужденными переселенцами, варварски разрушены наши религиозные и культурные памятники. К сожалению, эта историческая несправедливость, противоречащая нормам и принципам международного права, продолжается по сей день.

Возрастание призывов к ненависти, подстрекательских месседжей – крайне актуальная проблема. Неслучайно экспертная группа ООН приняла в связи с этим специальную резолюцию. Как отмечалось на заседании Международной организации KAİSİİD, "борьба с выступлениями, призывающими к ненависти - один из важных элементов защиты прав человека". Учитывая последствия и общественную угрозу проблемы призывов к ненависти и зная о том, что Его превосходительство господин Ильхам Алиев всегда находится в авангарде в решении актуальных проблем в международной плоскости, демонстрируя глубокое мышление, я хотел бы от имени участников Саммита обратиться к Его превосходительству. Одобрение и согласие его превосходительства в связи с нашей инициативой по проведению в будущем международной конференции на тему "Совместные усилия религиозных, политических и общественных деятелей в борьбе с глобальными призывами к ненависти", организованной совместно ООН, Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога KAİSİİD и Бакинским центром межрелигиозного сотрудничества, с помощью Аллаха могло бы иметь исключительное значение для международной общественности и нас, религиозных деятелей.

Азербайджан никогда не был против свободы слова и демократии. Мы против тех, кто превращает свободу слова в призывы к ненависти. Слово – дар Всевышнего человеку, за каждое слово человек несет ответственность перед Аллахом. Есть слова Мать, Родина, Свет, Любовь, Рай, а есть слова война, смерть, ад. Наша цель - работать вместе во имя единого мира братства, далекого от раскола и дискриминации, объединяющего народы и нации, превыше всего ставящего духовные и человеческие ценности, Словом пропагандировать следование за Божественным Светом. Ведь, как сказано во всех священных книгах, несущие веру - братья! Все мы созданы от нашего праотца Адама, а Адам создан из земли. То, что связывает братьев, рожденных землей, гораздо выше и ценнее того, что их разделяет и отчуждает.

Ваши превосходительства, уважаемые участники Саммита. Я выражаю признательность высоким гостям, украсившим наше мероприятие своим участием, а также государственным и религиозным деятелям, международным организациям и общественным структурам, направившим Саммиту поздравительные послания. Особо благодарю Его преосвященство Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которого считаю своим другом и братом благодаря многолетней совместной плодотворной деятельности, других дорогих личностей и участвующих здесь моих братьев и сестер.

Для меня и моей семьи очень знаменательно, что нынешний Бакинский саммит религиозных лидеров мира, на котором обсуждаются общечеловеческие вопросы и принимаются важные решения, совпал с моим юбилеем. В этот исторический день глава Азербайджанского государства, Его превосходительство господин Ильхам Алиев наградил меня высшей наградой нашей страны – орденом "Гейдар Алиев". Вручив мне орден, увековечивающий имя великого лидера Гейдара Алиева, Президент Азербайджана продемонстрировал государственное мышление высокого уровня, наглядный пример высокого внимания светского государства к национально-религиозным ценностям и религиозно-государственным отношениям. То, что я удостоен ордена, носящего имя великого лидера Гейдара Алиева, на протяжении всей жизни будет для меня большой честью и гордостью. Это самая высокая оценка, данная моему 70-летнему юбилею и 40-летней деятельности как шейх уль-ислама. За эти годы благодаря одобрению и поддержке великого лидера, а затем одобрению и поддержке Вашего превосходительства мы вместе добились возвышения Управления мусульман Кавказа до уровня известной религиозной организации мира. Под руководством Вашего превосходительства мы прилагаем все усилия для сохранения нашей независимости, являющейся нашим великим историческим достижением, укрепления государственности и возвращения к нашим национально-духовным ценностям. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что там, где государственно-религиозные отношения развиваются в правильном русле, политическое, экономическое и духовное благосостояние государства и народа неизбежно!

Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент. Уважаемые участники Саммита. Я еще раз выражаю признательность Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву за участие в этом Саммите и за высокую награду. Надеюсь, что решения Саммита будут отражены в Итоговом документе, II Саммит религиозных лидеров мира станет ценным вкладом Азербайджанского государства в решение современных вызовов и актуальных проблем глобализирующегося мира. Иншаллах, этот Саммит войдет в историю мировых религий как знаменательное событие и послужит укреплению атмосферы взаимопонимания в международной плоскости!

Мир вам, Милость Аллаха и Его Благословение.

X X X

Затем выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

-Ваше превосходительство, глубокоуважаемый господин Президент,

Ваше превосходительство, госпожа Мехрибан Алиева,

Досточтимый шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, мой дорогой брат, ваши высокопреосвященства и преосвященства, уважаемые религиозные лидеры!

Я с большой радостью прибыл в Баку по приглашению правительства Азербайджана и шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде - гостеприимного хозяина этого саммита. Хотел бы выразить признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за всемерную поддержку этого важного мероприятия и за те слова, которые Вы произнесли.

За прошедшие почти 10 лет с момента проведения в апреле 2010 года первого Бакинского саммита религиозных лидеров мира в сфере межрелигиозных отношений наметились новые тенденции, перед традиционными религиями встали новые вызовы. В последние годы в Баку и во многих странах под эгидой Азербайджана проводятся многочисленные межрелигиозные и межкультурные мероприятия, призванные сообща ответить на сложные вопросы современности. Во многом благодаря усилиям главы Управления мусульман Кавказа, досточтимого шейха уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде именно Баку стал важной площадкой для межрелигиозного диалога глобального уровня. Последние десятилетия были омрачены многочисленными конфликтами в разных точках земного шара и невиданным доселе разгулом терроризма. Террористы проливают кровь невинных мирных людей. Шри-Ланка, Новая Зеландия, Сирия, Ирак, Афганистан, Германия, Франция – вот далеко неполный список стран, где лишь за последние два года происходили потрясшие мир теракты. Мы должны признать, что против традиционных религий идет война. Она ведется в городах и селах, в информационном пространстве и, что важнее всего, в умах и душах людей. Опаснее всего то, что в этой войне на передовых сражаются представители молодого поколения. Идеологи экстремистских движений используют отсутствие жизненного опыта у молодежи, ее готовность защищать свои взгляды любой ценой. Все это усугубляется очень низким уровнем осведомленности, недостатком базовых знаний не только о других религиях, но даже о своей собственной религиозной традиции. Мы все знаем, какие огромные ресурсы сегодня используются для ведения информационных войн. Конечно, нам, религиозным деятелям, не привыкать к постоянным нападкам. Силы зла никогда не оставляли попыток очернить тех, кто посвятил свою жизнь служению Богу. Но это не значит, что мы должны спокойно взирать на то, как наша энергичная и многообещающая молодежь позволяет недобросовестным людям обманывать себя и использовать. Почему пропаганда экстремистов имеет некоторый успех? Полагаю, прежде всего потому что они эксплуатируют неприятие религиозными людьми современной секулярной парадигмы. Когда со всех сторон внушают, что главное в жизни успех, богатство, наслаждение, то верующий человек не может не протестовать против такого агрессивного навязывания ложных ценностей. Кризис традиционной ценностной системы оставляет широкое поле для деятельности вербовщиков и экстремистов.

Они легко подменяют свои идеологии и секулярную идеологию, их семена падают на подготовленную почву. Поэтому мы, как религиозные лидеры, должны не только отвергать и осуждать экстремизм, но и воспитывать в обществе незыблемые, основанные на Священном писании, ценности – семья, брак, уважение к старшим, уважение к религии, к религиозному выбору человека, поддержка страждущих и обездоленных. Эти идеи, подкрепляемые убедительными примерами, должны активно транслироваться нами в информационном пространстве. Сегодня у нас есть прекрасная возможность продемонстрировать свою солидарность и внимание к нашим пострадавшим братьям. Я говорю о регионе Ближнего Востока, чье население сильно пострадало от разрушительных кровавых конфликтов последних лет. Больно видеть урон, нанесенный террористами Сирии и Ираку. Ближневосточный кризис стал причиной массовой миграции. К сожалению, далеко не все мигранты оказались готовы взаимодействовать с коренным населением стран, куда они прибыли. Многим не хватало элементарной культуры межрелигиозного и межнационального общения. Поэтому такие инициативы, как сегодняшний саммит, особенно важны.

Сегодня секуляризм все более распространяется в обществе и оспаривает присутствие в нем религии. Сторонники секулярной идеи считают, что отказ от религии служит общему благу всех людей. Благодаря активному развитию информационных технологий в обществе активно пропагандируется образ религиозных организаций, как устаревших и навязывающих ограниченное мировоззрение, несовременные представления о морали. При этом вместе с религиозностью отвергаются традиционные нравственные ценности, такие, как брак, как союз мужчины и женщины, неприкосновенность к человеческой жизни с момента зачатия до естественной смерти. Тех, кто находит в себе силы и мужество публично критиковать противоестественную аморальную вседозволенность, представители секулярной идеологии обвиняют в нетерпимости. Мы близко к сердцу принимаем ситуацию в Европе, которая некогда была оплотом христианства, а теперь стремительно теряет свою религиозную идентичность. В этом зале собрались представители разных религиозных традиций. Несмотря на объективные различия вероучений, мы одинаково смотрим на вопросы общественной морали. Наш общий долг и совместная задача – свидетельствовать о нравственных ориентирах в жизни человека. Религиозные лидеры могут и должны единым голосом обратиться к лидерам политическим. Пора недвусмысленно заявить о том, что необходимо прекратить решать геополитические задачи за счет более слабых, в том числе за счет слабых государств. Пора прекратить безответственный дележ энергетических ресурсов. Пора перестать делить страны мира на первые, вторые и третьи. Хотелось бы, чтобы более развитые и богатые государства осознали свою ответственность за судьбы человечества. Они должны быть гарантами безопасности и стабильности, а не диктаторами глобального порядка. Как показала практика, навязывание одними государствами другим своих правил, традиций и культуры не приводит ни к чему хорошему. Самобытность и свобода народов – залог их безопасного и мирного сосуществования. Очень важно, чтобы прекратилась хищническая добыча природных ресурсов в небогатых странах и загрязнение окружающей среды. Мы несем ответственность за Божье творение, созданное на благо людей, и наш посыл обращен к каждому человеку и мы искренне верим, что он будет услышан.

Я хотел бы упомянуть о такой проблеме, как преследование религиозных меньшинств. Как предстоятель крупнейшей из поместных православных церквей, я должен сказать о дискриминации в ряде стран, в том числе и моих единоверцев, которые нередко подвергаются гонениям. Непоправимый урон нанесен христианскому присутствию на Ближнем Востоке, на святой земле для всех аврамических религий. История свидетельствует о том, что христиане, мусульмане и иудеи веками вместе жили на этой земле и сегодня они в равной мере ответственны за сохранение мира. Говоря о преследовании христиан, нельзя обойти проблему в Африке. Целый ряд государств Южной Сахары страдает от бесконтрольной деятельности экстремистских группировок. В Нигерии, в частности, совершается настоящий геноцид христиан. Я призываю всех людей доброй воли к тому, чтобы проблемы христиан в африканских странах не оставались без внимания. Убежден, что религиозные лидеры путем диалога могут серьезно повлиять на проблемы, с которыми сталкивается сегодня человечество. Наш голос будет убедительным тогда, когда он будет совместным и солидарным. Уверен, что сообща мы можем свидетельствовать о том миротворческом призвании, за которое отвечаем перед Всевышним. Искренне желаю, чтобы сегодняшний форум стал тому подтверждением.

Мы собрались здесь по еще одной важной и приятной причине, чтобы отпраздновать 70-летие шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. Тот факт, что сегодня в Баку приехали сотни авторитетных религиозных лидеров со всего мира, говорит о многом и, прежде всего, о высочайшем авторитете, которым пользуется досточтимый шейх уль-ислам. Мы все не один десяток лет знаем его как последовательного сторонника дружбы, диалога между религиями и народами. И мне сегодня очень приятно сердечно поздравить нашего дорогого шейха с 70-летием и вручить ему орден Русской православной церкви "Преподобного Серафима Саровского" 1-й степени за внимание к поддержке Русской православной церкви в миротворческом служении и в связи с 70-летием со дня рождения.

Патриарх Кирилл вручил шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде орден "Преподобного Серафима Саровского" первой степени Русской православной церкви.

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Заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации Ильяс Умаханов в своем выступлении зачитал письмо Президента Владимира Путина, адресованное участникам II Саммита религиозных лидеров мира.

-Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Ваше святейшество, председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, Ваше святейшество Патриарх Московский и всея Руси, уважаемые участники, друзья, братья, коллеги!

Я присоединяюсь к тем оценкам, которые уже прозвучали, и добрыми напутствиям, и хочу привести одну цитату, которая, по-моему, имеет самое прямое отношение к целям и предназначениям нашего форума. "Подлинную духовность нельзя купить, ни за миллионы, ни за миллиарды, но люди, лишенные духовности, ничего не стоят в обществе. Даже если у них эти самые миллионы и миллиарды", - эти слова принадлежат великому сыну азербайджанского народа, общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

Я бы хотел выполнить еще одно величайшее поручение. Для меня это большая честь сегодня в благословенной столице Азербайджана, многоконфессиональном и многонациональном Баку огласить приветствие Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина председателю Управления мусульман Кавказа, сопредседателю Межрелигиозного совета СНГ, Его святейшеству шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде: "Ваше святейшество, примите искренние поздравления по случаю Вашего 70-летия. Многолетним подвижническим служением, направленным на укрепление мира и общественного согласия на Кавказе, Вы снискали высокий неоспоримый авторитет как в Азербайджане, так и за его пределами. С глубоким удовлетворением отмечаю Ваш значимый вклад в упрочение плодотворного соработничества с центральными мусульманскими организациями России и Русской православной церкви, в развитии российско-азербайджанских отношений, опирающихся на давние традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия.

Желаю, Вам, Ваше святейшество, здоровья и успехов в важной и востребованной духовно-просветительской миротворческой миссии, во всех делах и начинаниях.

С уважением,

Президент Российской Федерации Владимир Путин".

Уважаемый Ильхам Гейдарович, у меня есть еще одно поручение от Вашего друга Владимира Владимировича Путина. Он поручил еще огласить Указ Президента Российской Федерации "За активную общественную деятельность, направленную на повышение нравственности, толерантности в обществе, установление атмосферы доверия между народами, культурно-религиозной сфере наградить "Знаком отличия" за благодеяние Пашазаде Аллахшукюра Гуммат оглу, председателя Управления мусульман Кавказа".

Заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации Ильяс Умаханов зачитал Указ и вручил шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде знак отличия.

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Председатель Управления по делам религии Турции Али Эрбаш в своем выступлении зачитал поздравительное письмо Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана:

- Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев.

Председатель Управления мусульман Кавказа, его святейшество шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Я приветствую Его Превосходительство и религиозных лидеров мира, присутствующих на этом собрании, с уважением и любовью.

Мир вам, Милость Аллаха и Его Благословение.

Я представляю вашему вниманию письмо Президента Турецкой Республики многоуважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана председателю Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде.

"Многоуважаемый шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Управления мусульман Кавказа.

Желаю успеха саммиту, проходящему с одобрения моего дорогого друга, брата, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и посвященному 70-летию со дня вашего рождения и 40-летию деятельности в качестве шейх уль-ислама.

Я знаю, благодаря вашему значительному вкладу, с момента начала вашей деятельности и по сегодняшний день был достигнут значительный прогресс в сфере распространения религиозных услуг как в Азербайджане, так в нашем регионе.. Я искренне желаю, чтобы ваша деятельность была всегда направлена на благо исламского мира и всего человечества.

Поздравляем Вас с успешным выполнением столь важной и ответственной миссии на протяжении многих лет.

Пользуясь случаем, прошу у Всевышнего крепкого для вас здоровья, а руководимому Вами коллективу – успехов.

Желаю мира, здоровья, спокойствия и счастья нашим азербайджанским братьям.

С наилучшими пожеланиями,

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турецкой Республики".

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Председатель Организации культурных и исламских связей Исламской Республики Иран Абузар Ибрагими Туркман в своем выступлении сказал:

- Многоуважаемый Президент Азербайджанской Республики объявил этот год "Годом Насими".

Выражаю благодарность и желаю успехов Азербайджанскому государству, лично господину Президенту Ильхаму Алиеву, а также Аллахшукюру Пашазаде за инициативу проведения этого Саммита. Желаю Азербайджанскому государству и народу счастья. Благодарю.

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Первый заместитель председателя Палаты Представителей Арабской Республики Египет Аль-Саййид Махмуд аль-Шериф в своем выступлении сказал:

- Господин Президент, позвольте мне выразить глубокую благодарность и почтение Вашему Превосходительству и братскому народу Азербайджана за прекрасный прием и проведение Саммита. Позвольте мне также передать Вам приветствия от руководства Египта - господина Президента Абдулфаттаха ас-Сиси, парламента, правительства и народа Египта. Я также поздравляю народ Азербайджана, который добился успехов под Вашим мудрым руководством. Процветание и прогресс, свидетелями которых мы сейчас являемся, могут служить примером.

Египет и Азербайджан - две братские страны, и между ними существуют глубокие исторические связи. Это те связи, которые несут месседж о мире всему миру, заключая в себе человеческое братство всех людей, борющихся против экстремизма и терроризма.

От своего имени, от имени ученых Аль-Асари Шериф, от имени депутатов я хотел бы вручить золотую медаль парламента святейшему шейху Аллахшукюру Пашазаде за его усилия по распространению культуры мирного проживания среди детей человечества.

Первый заместитель председателя Палаты Представителей Египта Аль-Саййид Махмуд аль-Шериф вручил золотую медаль шейху уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде.

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Государственный советник Президента Республики Узбекистан Рустам Касимов в своем выступлении сказал:

- Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Глубокоуважаемая госпожа Мехрибан Алиева.

Многоуважаемый шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Уважаемые главы делегаций, участники Бакинского саммита.

Позвольте от имени делегации Республики Узбекистан искренне поблагодарить Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Гейдаровича Алиева, председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюр Пашазаде за радушный прием, гостеприимство и прекрасную организацию саммита, а также выразить признательность за возможность выступить на столь авторитетном мероприятии. Следует отметить, что проведение в Азербайджане международных мероприятий, содействующих укреплению конструктивного межцивилизационного и межрелигиозного диалога, стало доброй традицией. Организация такого крупного мероприятия накануне Международного дня толерантности является знаковым событием и уверен, что оно будет способствовать углублению диалога и развитию тесного сотрудничества в сфере укрепления межнационального согласия и религиозной толерантности, противодействия современным вызовам и угрозам.

Как Вы, господин Президент, отметили, это важно в настоящее неспокойное время, когда мировое сообщество глубоко озабочено проблемами обострения противоречий, а также экстремизма и терроризма, осуществляемых под религиозными лозунгами. Этот день широко отмечается и в Узбекистане по инициативе Президента нашей республики Шавката Миромоновича Мирзиеева. В этом году во всех регионах республики проводится неделя толерантности, в рамках которой организуются мероприятия дружбы и культуры под девизом "Узбекистан – наш общий дом".

Уважаемые участники саммита, сегодня в нашей стране ведется целенаправленная практическая работа по возрождению и сохранению национальных и религиозных ценностей, изучению и пропаганде богатого научно-исторического наследия великих ученых и мыслителей, укреплению в обществе религиозной толерантности, в частности, созданы Центр исламской цивилизации, Международная исламская академия, научно-исследовательские центры Имама Бухари и Имама ат-Тирмизи, Высшая школа хадисоведения, открыты научные богословские школы "Калам", "Хадис", "Тасаввуф", "Акыда" и "Фикх", действуют учебные курсы при религиозных заведениях Управления мусульман Узбекистана, призванные пропагандировать и распространять гуманистические идеи Ислама. Статус знаменитого медресе Мири Араб в Бухаре повышен до высшего религиозного учебного заведения. Кстати, одним из выпускников этой школы является уважаемый шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. Мне приятно среди присутствующих здесь многоуважаемых религиозных деятелей видеть некоторых из выпускников школы Мири Араб, которые получили свое фундаментальное образование в этом медресе.

Для осуществления религиозными конфессиями эффективной деятельности, а также активного их участия в жизни общества и государства созданы все необходимые условия. В стране функционируют 182 неисламских религиозных организаций, 16 конфессий. В Узбекистане создана эффективная система профилактической работы по противодействию экстремизму, приоритетным направлением ее деятельности определены дерадикализация или социализация лиц, по заблуждению оказавшихся в составе террористических и экстремистских, или иных запрещенных организаций и групп. Благодаря целенаправленной работе нам удалось создать благоприятные условия для ресоциализации более 20 тысяч граждан, попавших под влияние радикальных идей и вставших затем на путь исправления. По инициативе главы государства организованы операции "Мехр" и "Мехр-2" по возвращению на Родину 220 наших граждан, в основном женщин и детей, из зон вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке.

Уважаемые участники саммита, современные глобальные процессы, усиливающие вызовы и угрозы безопасности обуславливают необходимость объединения усилий, расширения международного сотрудничества и развития межконфессионального диалога. Как известно, в декабре 2018 года на 73-й сессии Генеральной ассамблее ООН "Культура мира" принята специальная резолюция "Просвещение и религиозная толерантность", инициированная Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Сегодня весь мир, в том числе исламское сообщество, стоит перед лицом тревожных вызовов. Попытки политизации религиозного сознания и радикализация мусульманской молодежи требуют самого серьезного анализа, оценки и подготовки адекватных ответов. С сожалением приходится констатировать, что определенные силы, подогревая исламофобские настроения, пытаются увязать Ислам с идеологией терроризма. Полагаю, что такая реальность побуждает исламский мир к тесному сплочению, а солидарность наших стран может сыграть большую роль в ослаблении напряженности в мире. Все страны в равной мере должны, мы считаем, приложить усилия в этом направлении. Мы можем решить эти актуальные задачи лишь совместными усилиями. В этой деятельности особое место должно быть отведено доведению до международной общественности сути и содержания духовного наследия наших великих предков, пронизанных пропагандой таких высоких общечеловеческих ценностей, как умеренность, веротерпимость, миролюбие и взаимопонимание.

Дорогие друзья, уверен, что Бакинский саммит религиозных лидеров мира послужит новым толчком к развитию межконфессиональных отношений во имя общих интересов человечества и устранению глобальных угроз экстремизма, терроризма и сепаратизма.

Позвольте пожелать участникам саммита плодотворной работы, крепкого здоровья, мира и благополучия.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, разрешите зачитать Указ Президента Республики Узбекистан о награждении многоуважаемого шейх уль-ислама государственной наградой Республики Узбекистан и вручить ему орден.

Указ Президента Республики Узбекистан "О награждении Аллахшукюра Гуммат оглу Пашазаде орденом "Дустлик". За плодотворную и активную деятельность, направленную на глубокое изучение неоценимого вклада великих ученых и мыслителей мусульманского мира в развитие мировой цивилизации, широкое доведение гуманистической сути священной религии Ислам до представителей разных наций и народностей, налаживание межконфессионального и межкультурного диалога в международном масштабе, за большие заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между узбекским и азербайджанским народами, в том числе в области науки и просветительства, достойный вклад в подготовку квалифицированных специалистов, обладающих религиозными и светскими знаниями, воспитание молодого поколения в духе толерантности, взаимного уважения мира и согласия, наградить председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Гуммат оглу Пашазаде орденом "Дустлик".

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Государственный советник Рустам Касимов вручил орден "Дустлик" Узбекистана шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде.

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Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе выступил и зачитал послание Президента Саломе Зурабишвили.

- Уважаемый Президент господин Ильхам Алиев, в первую очередь, приветствую Вас.

Приветствую его преосвященство уважаемого шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Уважаемые гости, приветствую вас.

Хотел бы довести здесь до вашего внимания поздравительное послание Президента Грузии Саломе Зурабишвили.

"Председателю Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде.

Ваше преосвященство, еще раз с большим почтением сердечно поздравляю вас с 70-летним юбилеем и 40-летней деятельностью на посту шейх уль-ислама. Вы укрепили религию в вашей стране, а это очень большое и ответственное дело. С чувством сожаления отмечаю, что не смогу участвовать в мероприятиях, посвященных этим важным датам. Грузины и азербайджанцы - представители различных религий. Однако, несмотря на это, нас сплачивают близкие дружеские связи. В сохранении и укреплении этих отношений, я всегда вижу лично вашу роль и роль католикоса-патриарха Грузии. Верю, что эта дружба непоколебима, мы сохраним ее и, тем самым, еще больше укрепим наш регион. Мир, развитие представляют особое значение именно для нашего региона. Желаю вам долгих лет жизни и бодрости. Желаю больших успехов в вашей деятельности.

С уважением,

Саломе Зурабишвили,

Президент Грузии".

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Муфтий Чеченской Республики Российской Федерации Салах Мезхиев зачитал письмо главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Уважаемый Президент Ильхам Гейдарович.

Уважаемые участники этого высокого собрания.

Я довожу до вашего внимания поздравительное письмо главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

"Я приветствую участников и гостей II Бакинского саммита религиозных лидеров мира. Саммит является знаковым событием не только для братского Азербайджана, но и для всего Кавказа. Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Гаджи Кадыров был другом уважаемого шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. Своей совместной деятельностью они в неспокойные для Кавказа годы налаживали мосты дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами. Плоды этого ценного наследия мы видим сейчас. Россия и Азербайджан в политических и религиозных вопросах имеют общее видение. Оно основано на принципах недопущения радикализма. В деле противодействия экстремизму и терроризму Чечня обладает большим опытом. Благодаря усилиям Ахмата Гаджи Кадырова более 11 тысяч членов незаконных вооруженных формирований сложили оружие. Ахмат Гаджи привел доводы из религии о недопустимости дальнейшего ведения войны. 11 тысяч спасенных жизней. Не это ли истинное лицо нашей религии? Религии, Пророк которой был милостью всего мира.

Несомненно, одной из основных задач исламской уммы является объединение всех здравых сил и тому без преувеличения способствует деятельность шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде на посту председателя Управления мусульман Кавказа. Считаю своевременным и необходимым шагом создание Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества. Это позволит координировать общие усилия. Сегодня Кавказ как никогда нуждается в диалоге религий и культур. Потенциал имеется. Главное вести планомерную работу, помня, что наша религия призывает к сотрудничеству и взаимопониманию. В священном Коране говорится: "Держитесь крепче за Его связующую вервь и не делитесь меж собой". История исламской уммы показывает нам, как можно и нужно преодолевать возникшие проблемы, раздоры и разногласия. Наши праведные предки прошли через тяжелые испытания и оставили нам завет жить в мире и согласии. Могущественная сила единения изменит не только мусульман, исламский мир, но и все человечество. Уверен, что саммит станет весомым вкладом в дело решения ряда актуальных проблем современности.

Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров".

Позвольте от имени Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича и всего чеченского народа поздравить Вас с юбилеем и передать вам Коран, книгу Всевышнего Аллаха.

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Заместитель исполнительного председателя Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций Малкольм Хонлайн рассказал о важности распространения религиозными лидерами возвышенных целей и, коснувшись значения Бакинского саммита религиозных лидеров мира, сказал:

- В период, когда мы становимся свидетелями разногласий в обществах, под прикрытием религии совершаются акты ненависти, фанатизма и расизма, это мероприятие представляет важное значение. Естественно, это стало возможно благодаря руководству Президента Ильхама Алиева, который своей деятельностью и работой последовательно демонстрирует смелость и понимание. И Президент Ильхам Алиев, и шейх уль-ислам закрепляют слова делами. Они знают, что мы собрались здесь, чтобы увидеть, какими общими ценностями обладаем, и подчеркнуть, что представляют собой моменты, которые не разъединяют, а объединяют нас. Мы здесь собрались на уровне лидеров мира, для того, чтобы пропагандировать взаимопонимание, толерантность и увидеть пример, обозначенный Президентом Ильхамом Алиевым, шейх уль-исламом. Я знаю не многих лидеров, которые смогли бы таким образом собрать нас.

Президент Ильхам Алиев и шейх уль-ислам не довольствуются заявлениями и заверениями, они предпринимают практические шаги для их реализации. В то время, когда другие, занимаясь эксплуатацией, создают между людьми напряжение, они демонстрируют насколько полезно для всех собираться вместе. Этот подход может быть полезен для всех.

Часто в мире мы становимся свидетелями резких увеличений числа преступлений с религиозной мотивацией, на почве ненависти, когда на мушку берутся другие религии. Мы видели как превращали в мишень христиан, мусульман, представителей всех религий. Мы становились свидетелями увеличения актов презрения-антисемитизма по отношению к евреям. Индивидуумы и институты, представляющие еврейское вероисповедание, стали мишенью актов физического насилия, дискриминации, притеснения. Одним из мест, где мы не были очевидцами этого, - является Азербайджан.

Наша неспособность последовать примеру, поданному Президентом и шейх-уль-исламом, означает, что все будущие поколения также пострадают из-за этого. Пришло время сказать "нет" ненависти.

Еврейская община Америки выражает свое почтение Вам, господин Президент Ильхам Алиев, и Вам, уважаемый шейх-уль-ислам, за то, что вы являетесь примером. Вы - крупные лидеры и наши ценные друзья. Надеемся, что извлеченные уроки станут в будущем примером для других лидеров.

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Генеральный секретарь Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID Фейсал бин Муаммар в своем выступлении говорил о значении того, что молодые лидеры играют более значимую роль в межкультурном диалоге, сохранении толерантности.

Х Х Х

Затем выступил главный ортодоксальный раввин Гудса-Иерусалима Шломо Амар. Подчеркнув, что подобные мероприятия расширяют их ряды и привносят больше стабильности, он сказал:

- Азербайджан является такой страной мирового масштаба, что здесь все процессы проходят стабильно, гладко. Президент Ильхам Алиев, как политический деятель, является сегодня очень хорошим образцом для многих обществ и его деятельность - хороший пример. Мы видим, что здесь вносится особый вклад во взаимопонимание между религиями. Вы вносите вклад также в дальнейшее развитие дружественных отношений между народами, миролюбивой культуры. Вы, на самом деле, усиливаете своим голосом это наше единство.

Хорошо помню, что прошло 10 лет, как я впервые посетил вашу страну, встретился с Президентом Ильхамом Алиевым, состоялись мои встречи с рядом других официальных лиц. В ходе нашей встречи было принято специальное решение о том, чтобы наша еврейская школа была построена в вашей столице. Мы признательны за это. Разумеется, это, на самом деле, было хорошим намерением, добрым желанием Президента Ильхама Алиева, эта школа была построена. Естественно, что его желание всегда направляется на выполнение добрых дел среди людей. Мы знаем, что таких благородных проектов в Азербайджане достаточно много. Знаем также, что внесен большой вклад в полное восстановление синагоги, в реализацию желаний и чаяний еврейской общины. Мы, как меньшинство, были свидетелями уважения и одобрения, всегда проявляемого к нам Президентом в Азербайджане.

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Cпециальный советник по гуманитарным вопросам Генерального секретаря ООН Абдалла аль-Матуг в своем выступлении сказал:

- Мы высоко ценим проведение этого Саммита в Азербайджане. Мы гордимся нашим участием в этом Саммите в поддержку ценностей сосуществования и мультикультурализма.

В частности, Азербайджан – это пример страны, обладающей опытом объединения религиозных лидеров из различных стран мира для создания мостов между ними, укрепления путей диалога, углубления общих человеческих ценностей, развития мышления молодежи через мультикультурализм и религиозные ценности, а также борьбы со всеми формами ксенофобии и экстремизма.

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Глава Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации Рашид Темрезов, коснувшись значения проведения этого мероприятия в Азербайджане, сказал:

- Вначале я выражаю признательность уважаемому господину Президенту за приглашение в Азербайджан. Каждый раз с огромным удовольствием приезжаем в Вашу страну, и неизменно становимся свидетелями позитивных изменений. Каждый раз понимаем, что сотрудничество между субъектами Российской Федерации и Азербайджанской Республикой с каждым годом улучшается, укрепляется на межрегиональном уровне.

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Викарий католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, митрополит Теодор зачитал письмо Патриарха.

В письме подчеркивается, что влияние глобализации на мир остается актуальным вопросом. Отмечается важность непосредственного участия религиозных лидеров в решении проблемы.

В письме говорится: "Мы искренне приветствуем организаторов и участников этого международного Саммита, Его превосходительство господина Президента Ильхама Алиева, религиозных лидеров и политических деятелей разных стран. Мы особенно приветствуем председателя Управления мусульман Кавказа, руководителя Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. Его 70-летний юбилей, а также 40 лет службы в качестве шейх уль-ислама являются одним из главных поводов проведения данного мероприятия в Азербайджане".

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Советник по религиозной работе Президента Объединенных Арабских Эмиратов аль-Саид аль-Хашим рассказал о важности Саммита, подчеркнул вклад Азербайджана в межрелигиозный и межцивилизационный диалог.

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Председатель департамента диалога с исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана Халед Акаше в своем выступлении сказал:

- Господин Президент, ваша страна многонациональна. Представители разных религий и культур живут здесь мирно. В стране, которой Вы руководите и заботитесь о ее гражданах, религия отделена от государства. Это не враждебное отношение к религии и не принижение ее роли в обществе. Это связано с необходимостью отличать мудрость от обычных дел, поддерживать справедливость и содействовать равенству между людьми.

Азербайджан под вашим руководством также осуществляет огромную работу для укрепления взаимного уважения, сосуществования в мирных условиях и эффективного сотрудничества не только внутри страны, но и в регионе и мире. Это своеобразное собрание религиозных лидеров является лучшим тому доказательством.

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Заместитель генерального секретаря Лиги мусульманского мира RABİTA Абдулазиз Ахмед Сархан и специальный представитель учредителя международной организации "Искусство жить" (Хамбо лама Монголии) Свами Дивьятеч в своих выступлениях осудили любые проявления терроризма, подчеркнув важность предоставления молодежи дополнительной информации о религии, отметили значимость сохранения культурного разнообразия.

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Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде еще раз подчеркнул значение саммита и выразил признательность гостям, участвующим в мероприятии.

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Отметим, что в саммите, проходящем в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия со дня рождения шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, принимают участие представители свыше 70 государств из 5 континентов, 25 лидеров и представителей традиционных религий и религиозных течений, а также представители высокого уровня около 500 международных организаций, в том числе главы субъектов и религиозные руководители Российской Федерации.

II Бакинский саммит религиозных лидеров мира, организуемый Азербайджанским государством с целью развития межрелигиозного диалога в глобальной плоскости, пропаганды и эволюции таких общечеловеческих ценностей, как взаимопонимание и солидарность, является логическим продолжением и развитием международных мероприятий, состоявшихся в рамках начатых и проведенных по инициативе Президента Ильхама Алиева "Бакинского процесса", "Года мультикультурализма" и "Года Исламской солидарности", в том числе "I Бакинского саммита мировых религиозных лидеров", а также вклада Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного диалога в расширение связей между различными культурами и религиями.

В ходе двухдневного саммита пройдут обсуждения по таким темам, как "Образцовая роль Азербайджанского государства в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности", "Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество", "Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии", "Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи".

По итогам саммита будет принята Бакинская декларация.

Напомним, что 11 апреля текущего года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании Организационного комитета по проведению II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

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