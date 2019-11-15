II Бакинский саммит религиозных лидеров мира - еще один важный вклад Азербайджана в мир и стабильность во всем мире

БАКУ/Trend/ -Проведение в Азербайджане II Саммита религиозных лидеров мира - еще один важный вклад нашего государства в обеспечение мира и стабильности в мире.
Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов.
Он отметил, что проведение подобных мероприятий повышает международный имидж Азербайджана и создает благоприятные возможности для доведения реалий нашей страны мировому сообществу.
"В Азербайджане всегда уделялось большое внимание сфере религии. Азербайджан является светским государством и государственно-религиозные отношения в нашей стране регулируются в соответствии с действующим законодательством. К представителям всех религий, которые есть в Азербайджане, демонстрируется терпимость и толерантность. С этой точки зрения Азербайджан может являться примером для многих стран мира. В результате успешного продолжения Президентом Ильхамом Алиевым той политики, основы которого заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, в Азербайджане на высоком уровне обеспечивается безопасность, свобода вероисповедания всех народов и представителей религий", - сказал Османов.
Депутат добавил, что проведение этого мероприятия в Азербайджане показывает, что наша страна играет большую роль в деле обеспечении международного мира и безопасности, и из азербайджанской столицы транслируются политически очень важные для мира месседжи.
"Считаю, что проведение такого мероприятия в Баку покажет миру, что Азербайджан является стабильной, безопасной, толерантной, мультикультурной страной, которая ставит перед собой определенные цели и играет важную ролью в обеспечении международной безопасности", - сказал он.
Проведение в Баку II Саммита религиозных лидеров мира является показателем авторитета Азербайджана и Президента Ильхама Алиева в мире.
Об этом заявил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Садыгов.
По словам депутата, на II Саммите религиозных лидеров мира обсуждаются волнующие мир проблемы, связанные с религией. Религиозные лидеры, участвующие в мероприятии, делятся опытом о путях решения этих проблем и использовании инновационных подходов в этой практике.
Садыгов считает, что одной из тревожащих мир в последние годы проблем, являются религиозные конфликты, резня на этнической и национальной основе. Решение этих вопросов принесет мир и спокойствие мировому сообществу и всем народам мира. С этой точки зрения, Саммит приносит пользу не только Азербайджану, но всему миру, миротворцам.
"Все хотят жить в спокойствии. Никто не выиграет, проливая кровь брата, беря в руки оружие. С этой точки зрения Саммит также является важным вкладом для человечества", - сказал депутат.
Садыгов отметил тот факт, что Азербайджан, независимости которого еще не исполнилось 30 лет, занимается обсуждением глобальных мировых проблем, и что особенно отрадно - эти обсуждения на международном уровне проводятся в Баку .
"Азербайджанский народ на основе своего жизненного опыта в практической форме нашел способ жить в мирных условиях, не проливая братской крови. Азербайджанский народ проявляя большую мудрость наглядно демонстрирует, что каждый человек должен уважать все религии. Хотя люди относятся к разным религиям, Аллах един. Азербайджан вносит свой вклад в межрелигиозный диалог не только теоретически, но и практически", - подытожил депутат.
Подчеркнув, что Азербайджан является мультикультурным государством, Садыгов отметил, что наша страна представила миру свою модель мультикультурализма. Многие страны мира, изучая эту модель, уже применяют ее в своей практике
Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 апреля 2019 года, в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, было принято решение о проведении 14 и 15 ноября II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров. В Саммите принимают участие около 500 представителей из 56 стран мира.
В ходе двухдневного саммита пройдут обсуждения по таким темам, как «Образцовая роль азербайджанского государства в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности», «Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество», «Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии», «Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи».
По итогам саммита будет принята Бакинская декларация.
(Авторы: Эльчин Мехтиев, Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Юсиф Агаев.)
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