II Бакинский саммит религиозных лидеров мира - еще один важный вклад Азербайджана в мир и стабильность во всем мире

БАКУ/Trend/ -Проведение в Азербайджане II Саммита религиозных лидеров мира - еще один важный вклад нашего государства в обеспечение мира и стабильности в мире.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов.

Он отметил, что проведение подобных мероприятий повышает международный имидж Азербайджана и создает благоприятные возможности для доведения реалий нашей страны мировому сообществу.

"В Азербайджане всегда уделялось большое внимание сфере религии. Азербайджан является светским государством и государственно-религиозные отношения в нашей стране регулируются в соответствии с действующим законодательством. К представителям всех религий, которые есть в Азербайджане, демонстрируется терпимость и толерантность. С этой точки зрения Азербайджан может являться примером для многих стран мира. В результате успешного продолжения Президентом Ильхамом Алиевым той политики, основы которого заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, в Азербайджане на высоком уровне обеспечивается безопасность, свобода вероисповедания всех народов и представителей религий", - сказал Османов.

Депутат добавил, что проведение этого мероприятия в Азербайджане показывает, что наша страна играет большую роль в деле обеспечении международного мира и безопасности, и из азербайджанской столицы транслируются политически очень важные для мира месседжи.

"Считаю, что проведение такого мероприятия в Баку покажет миру, что Азербайджан является стабильной, безопасной, толерантной, мультикультурной страной, которая ставит перед собой определенные цели и играет важную ролью в обеспечении международной безопасности", - сказал он.

Проведение в Баку II Саммита религиозных лидеров мира является показателем авторитета Азербайджана и Президента Ильхама Алиева в мире.

Об этом заявил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Садыгов.

По словам депутата, на II Саммите религиозных лидеров мира обсуждаются волнующие мир проблемы, связанные с религией. Религиозные лидеры, участвующие в мероприятии, делятся опытом о путях решения этих проблем и использовании инновационных подходов в этой практике.

Садыгов считает, что одной из тревожащих мир в последние годы проблем, являются религиозные конфликты, резня на этнической и национальной основе. Решение этих вопросов принесет мир и спокойствие мировому сообществу и всем народам мира. С этой точки зрения, Саммит приносит пользу не только Азербайджану, но всему миру, миротворцам.

"Все хотят жить в спокойствии. Никто не выиграет, проливая кровь брата, беря в руки оружие. С этой точки зрения Саммит также является важным вкладом для человечества", - сказал депутат.

Садыгов отметил тот факт, что Азербайджан, независимости которого еще не исполнилось 30 лет, занимается обсуждением глобальных мировых проблем, и что особенно отрадно - эти обсуждения на международном уровне проводятся в Баку .