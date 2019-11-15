Роб Собхани: II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров показывает, что Азербайджан является образцом религиозной свободы

БАКУ /Trend/ - II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров показывает, что Азербайджан является образцом религиозной свободы.

Об этом сказал Trend известный американский эксперт, генеральный директор "Caspian Group Holdings" Роб Собхани.

«Тот факт, что Азербайджан принимает у себя этот саммит мировых религиозных лидеров, свидетельствует о том, что страна является не только образцом религиозной свободы, но и глобальным форумом для таких мероприятий», - сказал он.

Собхани отметил, что Азербайджан находится на перекрестке Востока и Запада и поэтому идеально подходит для проведения мероприятий, которые объединяют людей из разных культур.

«Кроме того, данное мероприятие еще раз показывает, что Баку готов и способен принимать крупные глобальные саммиты и что у него есть вся инфраструктура для приема гостей со всех частей света. Все это благодаря лидерству Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который приложил конкретные усилия, чтобы продемонстрировать способность своей страны быть частью мирового сообщества и вносить вклад в его благосостояние», - сказал он.

Собхани добавил, что тот факт, что в Азербайджане проходит второй Саммит мировых религиозных лидеров, не вызывает удивления также потому, что Азербайджан является колыбелью мультикультурализма.

«Религиозная толерантность - это право человека, и Азербайджан является одной из тех редких стран в мире, где основное право человека исповедовать свою веру, свободную от какого-либо государственного вмешательства, является частью жизни страны. Народ Азербайджана должен гордиться тем, что его великая страна принимает столь важное мероприятие», - сказал он.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 апреля 2019 года, в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, было принято решение о проведении 14 и 15 ноября II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров. В саммите принимают участие около 500 представителей из 56 стран мира.

В ходе двухдневного саммита проходят обсуждения по таким темам, как «Образцовая роль азербайджанского государства в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности», «Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество», «Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии», «Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи».

По итогам саммита будет принята Бакинская декларация.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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