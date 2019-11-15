Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний Азербайджан – это результат героической деятельности Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Сегодняшний Азербайджан – это результат героической деятельности Гейдара Алиева, который во все времена прилагал огромные усилия для развития Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая делегацию в составе группы мусульманских религиозных деятелей из северокавказских республик Российской Федерации.

Президент отметил, что в советское время, когда он возглавил Азербайджан в 1969 году, он был молодым человеком, ему было 46 лет.

"С самого последнего места Азербайджана по развитию в СССР он вывел на самые передовые. Тогда всего две республики, помимо Российской Федерации, ну Российская Федерация, она чисто условно была союзной республикой, это было образующее государство и республика, то есть только две - Азербайджан и Беларусь больше давали в общесоюзную казну, чем получали. Все остальные были на дотациях", - сказал глава государства.

По его словам, за годы руководства Гейдара Алиева Азербайджан вышел по всем показателям на самые высокие места.

"И в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в электронике, и в инфраструктуре, и в развитии регионов. Неслучайно, когда наш народ столкнулся с большими трудностями, трагедией, первый к кому обратились люди – был Гейдар Алиев. Пригласив его в 1993 году возглавить Азербайджан, по существу, наш народ и он спасли нас от катастрофы. Я говорил сегодня, вчера и до этого на наших мероприятиях, что его дружба с уважаемым шейхом – это не только их личные отношения, они друг друга знали давно, еще, когда уважаемый шейх тоже в молодом возрасте возглавил Управление мусульман Кавказа. И мы поддерживаем очень тесные дружеские отношения. Думаю, что это залог нашего успешного развития. Конечно, все мы помним тот темный период нашей истории, когда здесь к руководству пришли случайные люди, путем военного переворота. Причем даже и переворотом это назвать трудно. Потому что даже для того, чтобы переворот сделать, надо иметь смелость и какие-то мозги. Это просто был период безвластья, когда власть была полностью деморализована и к власти пришли люди с улицы", - сказал глава государства.

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