Президент Ильхам Алиев: В Народном фронте были собраны отбросы азербайджанского общества

БАКУ /Trend/ - В Народном фронте был собран самый такой отстойный слой азербайджанского общества.

Об этом, как сообщает Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая делегацию в составе группы мусульманских религиозных деятелей из северокавказских республик Российской Федерации.

Президент отметил, что в каждом обществе есть отбросы – вот это они.

"Они захватили эту власть. По существу, уничтожали многовековые традиции азербайджанского народа. Они сеяли вражду, ненависть, разжигали межрелигиозную рознь, они занимались воровством, резали трамвайные линии, потому что там медь была и продавали в соседние страны. Представьте, что министром обороны стал безграмотный демагог. Премьер-министром стал человек, который был известен тем, что занимался мелкой розничной торговлей. Возглавил страну человек, не имеющий никакого опыта управления, никакой. Он даже колхозом не руководил. Не говоря уже о том, что парламент возглавил человек, который 11 лет был младшим научным сотрудником, и за эти годы даже не сумел защитить кандидатскую диссертацию. Это были просто неучи. Госсекретарем стал бывший комсомольский активист, карьерист и трус, чью трусость недавно весь азербайджанский народ еще раз увидел. Министром иностранных дел стал преподаватель физики, не говорящий ни на одном языке, даже по-азербайджански плохо говорил. Такое тоже было, ни английского вообще, ни русского. И он вообще не понимал, что такое дипломатия. Вот что было тогда. Вот шейх хорошо это помнит", - сказал глава государства.

По его словам, они привели к трагедии, к оккупации наших земель армянами, к гражданской войне.

"Там, значит, территории попадали под оккупацию, а они, чтобы укрепить свою власть, дали приказ разбомбить Гянджу. Есть кадры, они разбомбили Гянджинский аэропорт, многие дома, погибли люди. Гражданскую войну устроили. Это преступники. Когда уже им поставили здесь виселицу, чтобы вешать, тогда они от страха обратились к Гейдару Алиеву, который возглавлял тогда Нахчыванскую Автономную Республику, чтобы он приехал и спас их шкуры. Они не о народе думали, а они о себе думали. Долго его уговаривали, три раза посылали самолет. Он приехал, хотя ему было немало лет, уже 70 лет. Он приехал с тем, чтобы спасти народ от катастрофы и сделал это. Вот через что мы прошли. Поэтому мы все это помним и ценим. Надо, чтобы молодое поколение это знало. Они не знают, потому что они тогда маленькие были или не родились. Поэтому и шейх уважаемый, и мы стремимся к тому, чтобы эта правда была известна всем, и чтобы не забывали те, кто это помнит. Потому что к хорошему очень быстро привыкают. Поэтому мы все это помним и ценим то, что имеем и дорожим своей независимостью, своим достоинством, своим путем, который является путем развития, сотрудничества, прогресса. И, конечно же, сегодняшняя встреча, я думаю, имеет очень большое значение. Мы все демонстрируем единство Кавказа, приверженность нашему братству, сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, и также будем идти вперед, Иншаллах", - сказал глава государства.

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