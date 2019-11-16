Члены Азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретились с представителями крупнейшей мусульманской общины Южной Калифорнии

16 ноября 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Члены Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в рамках визита в США побывали в исламском центре Orange County - самой крупной мусульманской общине Южной Калифорнии.

Как сказал в субботу Trend председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев, члены общины проинформировали об агрессии Армении против Азербайджана и оккупации азербайджанских территорий.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Члены Азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретились с представителями крупнейшей мусульманской общины Южной Калифорнии
  • Члены Азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретились с представителями крупнейшей мусульманской общины Южной Калифорнии
Новости по теме
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:35
Представители МККК в очередной раз посетили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева
Нагорно-карабахский конфликт 15 ноября 20:49
В США встретились очевидцы Ходжалинского геноцида и Холокоста
Политика 15 ноября 20:19
После прекращения оккупации в Карабахе будет восстановлена толерантная среда - Турал Гянджалиев
Политика 15 ноября 19:54
Попытка армянского лобби сорвать мероприятие в синагоге Лос-Анджелеса потерпела неудачу (ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 15 ноября 15:51
ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 21 раз
Нагорно-карабахский конфликт 14 ноября 09:44
Лента новостей
В Париже ввели ограничения движения общественного транспорта из-за планируемых протестов
Европа 13:14
Ариф Гаджилы отрицает уже и аксиомы, чтобы защитить себя и своих подельников
Политика 13:02
На Лондонской фондовой бирже "Банк Грузии" завершил торги положительно
Финансы 12:39
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит трубы
Тендеры 12:35
Eni: на казахстанском Карачаганак поставлены новые рекорды
Энергетика 12:28
В Беларуси завершили уборку сахарной свеклы
Беларусь 12:23
Максим Галкин: Благодарю Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за то, что нашли время прийти с семьёй и посмотреть мой концерт
Политика 12:17
Грузинский банк участвует в глобальной инновационной системе платежей SWIFT gpi
Финансы 12:17
Eni назвала объемы добычи нефти на казахстанском месторождении Кашаган
Энергетика 12:09