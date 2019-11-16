Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрировано свыше 22 тыс. кандидатов

БАКУ /Trend/ - Для участия в предстоящих муниципальных выборах в центральные избирательные комиссии обратились 41 841 человек.

Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал председатель структуры Мазахир Панахов, сообщает Trend.

По его словам, 27 249 кандидатов обратились в индивидуальном порядке, 14 564 человек выдвинуты со стороны политических партий. Из них 22 529 человек были зарегистрированы.

Панахов добавил, что 70 процентов обратившихся - мужчины, а 30 - женщины.

Отметим, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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