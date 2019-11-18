Мазахир Панахов: На муниципальных выборах зарегистрировано 499 наблюдателей

18 ноября 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 16 ноября 2019 года, в связи с муниципальными выборами в Азербайджане, намеченными на 23 декабря, зарегистрировано 499 наблюдателей, сообщает Trend.

Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, 72 наблюдателя аккредитованы в ЦИК, 427 - в окружных избирательных комиссиях.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря.

Последние муниципальные выборы состоялись в стране 23 декабря 2014 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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