Али Керимли не терпит соперников в борьбе за иностранные гранты — Огтай Гаджимусалы

БАКУ /Trend/ - Около месяца назад во время съезда партии «Мусават» мы писали, что карты раскрываются. Была опубликована статья о том, что председатель ПНФА Али Керимли попытается разрушить Мусават с помощью Тофига Ягублу. То есть, за выдвижением кандидатуры Тофига Ягублу на председательство в "Мусават" стоит именно Али Керимли.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналист Огтай Гаджимусалы. По его словам, еще в то время, председатель ПНФА сделал «ставку» на Тофига Ягублу и его команду.

"Естественно, после избрания Арифа Гаджылы главой партии «Мусават», Али Керимли не мог допустить, чтоб человек на которого он сделал «ставку» остался ни с чем. И не допустил. В ходе игры сперва были созданы условия, чтобы Тофиг Ягублу был задержан в ходе незаконной акции 19 октября. Все оппозиционные медиаресурсы встали на защиту Тофига Ягублу, который в отличие от Али Керимли, освобожденного через три часа, «отсидел» 30-суточный административный срок, и попытались сделать из него «Ленина» оппозиции. За это время, через своих троллей в социальных сетях, Али Керимли строчил разные статусы о Ягублу, пытался сформировать некий имидж. Причиной того, что Тофиг Ягублу был выдвинут на передний план, также стал кризис внутри «Мусават» в связи с «эмигрантским бизнесом». Было бы нелогично отвергать слухи о координации этого кризиса руками Али Керимли. Было ясно, что он, желая видеть себя в роли «третейского судьи» оппозиции, стремится убить двух зайцев одним выстрелом», - сказал Гаджимусалы.

Он добавил, что Али Керимли, не желающий терпеть соперников в борьбе за иностранные гранты, в первую очередь поддержал кандидатуру Тофига Ягублу, представленного в т.н. «Национальном совете», на руководство партией, и когда этот план не сработал, переключился на новый формат.

"Вчера в своем выступлении Джамил Гасанли анонсировал возможность избрания Ягублу председателем «Национального совета». Естественно, если Джамиль Гасанли анонсирует это, то приказ исходит от Али Керимли. Выходит, что в ближайшие несколько дней Тофиг Ягублу переметнется из «Мусавата» в «Национальный совет», то мы станем очевидцами очередного раскола в партии. Во всяком случае, цель Керимли - поставить в патовое положение и без того мечушуюся в смяиении команду Арифа Гаджылы. То, что эти черносотенцы, разглагольствуя о единстве, как пару недель назад, не ставят друг друга ни во что, когда дело доходит до политических интересов, уже давно никого не удивляет. Все привыкли к тому, что радикальные оппозиционеры, несмотря на общие собрания, предают друг друга. Стремление раздробить партию «Мусават» через Тофига Ягублу - явление такого рода», - сказал Огтай Гаджимусалы.

Отметим, что Тофиг Ягублу, задержанный в административном порядке по обвинению в сопротивлении полиции во время попытки так называемого «Национального совета» провести незаконную акцию 19 октября в Баку, освобожден 18 ноября. Тогда же председатель организации, называющей себя «Национальным советом» демократических сил", Джамиль Гасанли предложил доверить руководство организацией Тофигу Ягублу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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