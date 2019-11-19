Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии железнодорожной станции "Пиршаги" (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Девятнадцатого ноября после реконструкции, проведенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги", состоялось открытие станции "Пиршаги".

В открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие линии Сабунчи-Пиршаги.

Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал Президента Ильхама Алиева о реконструкции, проведенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, и перспективных планах.

Глава государства отправился на поезде со станции "Пиршаги" на станцию "Забрат-2".

В целом на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии имеются 17 станций и остановок.

Президент Ильхам Алиев прибыл на станцию " Забрат-2". В рамках реконструкции эта станция также была доведена до современного уровня.

Затем глава государства отбыл со станции "Забрат-2" на Бакинский железнодорожный вокзал.

Прибывший на Бакинский железнодорожный вокзал Президент Ильхам Алиев был проинформирован здесь об инфраструктурно-диагностическом центре "Дефектоскоп".

Глава государства встретился здесь с группой железнодорожников, рассказал о проводимой в последние годы работе по развитию азербайджанских железных дорог.

Затем глава государства встретился с гражданами перед станцией метро "28 мая" и побеседовал с ними.

После этого Президент Ильхам Алиев ознакомился с Музеем железной дороги.

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