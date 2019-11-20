Вступив в союз с Али Инсановым "Мусават" утратил и без того подпорченное уважение

20 ноября 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Я один из пятерых людей, кто создал "Мусават". Можно ли ненавидеть свое детище? Нужно называть все своими именами. Разве мусаватисты не говорят тоже самое? Например, Алия Ягублу или Ядигяр Садыглы…

Как сообщает в среду Trend, об этом написал тюрколог, мусаватист Бахтияр Тунджай отвечая на обвинения в связи с его статусом о эмигрантском скандале и ненавистью к партии Мусават.

Тунджай также подчеркнул, что вступив в союз с Али Инсановым, который завоевал всенародную ненависть, "Мусават" утратил и без того подпорченное уважение.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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