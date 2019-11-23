Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию Абшеронского магистрального канала

23 ноября 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции Абшеронского магистрального канала и увеличению водопропускной способности канала.

Согласно распоряжению, с целью проведения реконструкционных работ на Абшеронском магистральном канале и увеличения водопропускной способности канала в целях улучшения орошения сельскохозяйственных земель на Абшеронском полуострове, из суммы, указанной в подпункте 1.67 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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