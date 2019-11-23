Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в X азербайджано-российском межрегиональном форуме в Москве (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 23 ноября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко приняли участие в Х Азербайджано-Российском межрегиональном форуме, продолжившем работу в здании "Космос" на Выставке достижений народного хозяйства в Москве.

Как сообщает в субботу Trend, на форуме, где велись обсуждения, касающиеся самых перспективных отраслей экономик Азербайджана и России, выступили Первый вице-президент Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Выступление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко:

-Глубокоуважаемая Мехрибан Арифовна.

Уважаемые участники форума.

Я искренне рада приветствовать Вас в Москве, на ВДНХ, в легендарном павильоне "Космос" на юбилейном десятом российско-азербайджанском межрегиональном форуме.

10 лет назад при поддержке президентов наших стран был дан старт этому мероприятию. За эти годы форум стал по-настоящему эффективным механизмом для развития наших межрегиональных связей, эффективной площадкой для диалога регионов, представителей общественности, бизнеса.

Не так давно делегация Совета Федерации посетила Баку с официальным визитом. Столица Азербайджана очень похорошела за последние годы и оставила самые яркие впечатления, прекрасные воспоминания у всех членов российской делегации. Большое спасибо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, всему азербайджанскому народу за такое отношение к России, за ваше традиционное гостеприимство, за теплые приемы. И конечно, пользуясь случаем, хочу еще раз в этой замечательной аудитории поздравить Вас, уважаемая Мехрибан ханым, с награждением высокой государственной наградой Российской Федерации - орденом Дружбы. Это - высокая оценка Вашей работы по развитию и укреплению отношений между нашими странами, заботы о сохранении русского языка и русской культуры в общественной и духовной жизни Азербайджана.

Сегодня отношения между нашими странами носят подлинно партнерский и взаимовыгодный характер, основываются на принципах добрососедства, уважения интересов друг друга. Безусловно, залогом успешного сотрудничества России и Азербайджана являются теплые доверительные отношения лидеров наших стран Владимира Владимировича Путина и Ильхама Гейдаровича Алиева. Только с начала прошлого года наши президенты встречались 9 раз. Наши отношения основываются на солидной договорно-правовой базе. В настоящее время между Россией и Азербайджаном действует около 140 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. А в прошлом году был подписан план по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года. Этот программный документ включил в себя 5 "дорожных карт". Они нацелены на наращивание торговли и встречных инвестиций, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств, обмен опытом в области цифровизации, бюджетно-налоговой сфере, а также расширение гуманитарных связей. За последние годы проделана огромная работа по углублению торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном, и мы уже видим ее практические результаты. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года вырос почти на 14 процентов и составил около 2,5 миллиарда долларов. Россия является главным торговым партнером Азербайджана по импорту и партнером номер 1 по экспорту товаров несырьевого сектора. Укрепляется инвестиционное сотрудничество. Прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около 1,5 миллиарда долларов. На азербайджанском рынке работают около 700 наших совместных предприятий. Интенсивное взаимодействие ведется в транспортной сфере, в частности, в рамках формирования коридора "Север-Юг". Уверена, что он станет важнейшей транспортной артерией Евразии и позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии в Европу через Россию и Азербайджан.

Эффективно работает межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Большой вклад в развитие кооперации вносят наши деловые советы, расширенное заседание которых состоялось вчера в рамках нашего форума. Считаю, что высокий уровень взаимодействия наших стран - это заслуга не только профильных ведомств, но и делового сообщества. Высоко оцениваем итоги комплексной деловой миссии в Баку в апреле текущего года. В ее работе приняли участие 78 российских и 140 азербайджанских компаний, а также представители профильных министерств и ведомств наших стран. На полях мероприятия достигнуты договоренности и подписан ряд соглашений в сфере информационных технологий, химической промышленности, поставок оборудования. Для дальнейшего укрепления наших связей в экономике необходимо по максимуму задействовать механизмы межрегионального сотрудничества. Сегодня торговые отношения, гуманитарные связи с Азербайджаном поддерживают 72 субъекта Российской Федерации. Лидерами являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская, Волгоградская, Саратовская, Нижегородская, Астраханская и Свердловская области, Ставропольский и Краснодарские края.

Ключевая роль в расширении практического сотрудничества между регионами России и Азербайджана, деловыми кругами и организациями принадлежит российско-азербайджанскому межрегиональному форуму. Год от года его площадка становится все более востребованной, постоянно растет число участников. В прошлом году участие в нем приняли главы наших государств, что придало особую значимость этому событию. Выступая на форуме, Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что межрегиональные связи являются важнейшей составляющей наших межгосударственных отношений.

В укреплении и расширении межрегионального сотрудничества важную миссию выполняют парламентарии. Мы активно работаем в рамках межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации, и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Достигнута договоренность, что очередное заседание комиссии состоится в начале декабря этого года в Санкт-Петербурге. Кроме того, российскими и азербайджанскими парламентариями выстроено эффективное взаимодействие и в многосторонних парламентских организациях. Мы тесно сотрудничаем в рамках Межпарламентского союза, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и других международных парламентских структур. В частности, наши страны поддержали заявление руководителей парламентов государств-участников МПА СНГ о недопустимости оправдания нацизма, осквернения памяти воинов антигитлеровской коалиции.

Особую роль в российско-азербайджанском сотрудничестве играют гуманитарные связи. По-настоящему уникальным образовательным, научным и культурным центром является Бакинский славянский университет. В его стенах проводится огромная работа по изучению русского языка, сохранению традиций и духовных ценностей славянских народов. Также в Азербайджане функционируют филиалы ведущих российских вузов – МГУ имени Ломоносова, Медицинского университета имени Сеченова. Действуют почти 400 школ с обучением на русском языке. И мы всегда подчеркиваем и говорим огромные слова благодарности руководству Азербайджана за такое внимательное отношение к русскому языку, который для нас является языком межнационального общения.

С удовлетворением хочу отметить позитивную динамику в развитии туризма. Уважаемая Мехрибан Арифовна уже говорила об этом. В прошлом году число российских туристов достигло рекорда - почти 900 тысяч человек. Надо прикладывать дальнейшие усилия, чтобы их число с каждым годом увеличивалось. Осуществляется постоянный диалог в сфере культуры, регулярно проходят выставки, театральные гастроли, концерты, музыкальные и кинофестивали. На протяжении 25 лет реализуется масштабный проект - Дни культуры. Для меня, еще раз хочу об этом сказать, было особой честью и удовольствием в рамках визита делегации Совета Федерации в нынешнем году участвовать в церемонии открытия Дней культуры России в Азербайджанской Республике.

Дорогие друзья, наши народы связывают многолетние отношения дружбы, богатое культурное и историческое наследие. В следующем году мы вместе будем праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Необходимо объединить усилия против попыток переписать общую историю, против любых попыток умалить роль наших народов в победе над нацизмом, в освобождении Европы и мира от "коричневой чумы". И здесь также мы очень рассчитываем, что и на межрегиональном уровне этой дате будет уделено достойное внимание.

Уверена, что достигнутые на нашем форуме договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанской дружбы, расширят рамки, форматы межрегионального сотрудничества, будут способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества на благо наших стран и народов.

Я хочу поблагодарить организаторов форума, Министерство экономического развития Российской Федерации, министерства и ведомства Азербайджана. Хочу сказать отдельные слова благодарности министру экономического развития Орешкину Максиму Станиславовичу, который лично очень внимательно, очень трепетно относится к российско-азербайджанскому форуму и сделал все для того, чтобы он прошел на высоком уровне. Давайте вместе делать жизнь наших граждан лучше, следуя мудрости общенационального лидера, великого сына Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева, который говорил, что мир живет и развивается благодаря созиданию. Спасибо большое.

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Затем выступила Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой:

-Многоуважаемая Валентина Ивановна.

Уважаемые участники форума.

От души приветствую всех участников десятого Азербайджано-Российского межрегионального форума.

Хочу выразить от имени азербайджанской делегации благодарность, в первую очередь, вам, уважаемая Валентина Ивановна, за ваше участие в этом форуме, а также за ваше доброе отношение к нашей стране. В Азербайджане вас знают как искреннего и надежного друга нашей страны. Благодарю всех организаторов и участников юбилейного форума за радушный прием.

Хочу выразить глубокую благодарность руководству Российской Федерации, лично Президенту Владимиру Владимировичу Путину за приглашение посетить вашу страну с официальным визитом, а также за вручение мне высокой награды - ордена Дружбы. Для меня большая честь получить этот орден лично от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я расцениваю эту награду как еще один символ дружественных, добрососедских, основанных на взаимном уважении отношений между Россией и Азербайджаном.

Межрегиональное сотрудничество является важной составляющей наших двусторонних отношений. Азербайджан поддерживает экономические связи с более чем 70 субъектами Российской Федерации. Проведение межрегиональных форумов превратилось в добрую традицию и играет важную роль в деле расширения межрегиональных связей. Участие глав двух государств в открытии предыдущего форума в сентябре прошлого года в Баку свидетельствует о том значении, которое придается межрегиональному сотрудничеству на высшем уровне. В рамках нынешнего форума уже прошли детальные обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия в сферах цифрования, сельского хозяйства, туризма, гуманитарной области. Надеюсь, что, как и в предыдущие годы, результаты этого форума внесут свой весомый вклад в укрепление наших двусторонних отношений.

Уважаемые дамы и господа. Азербайджан и Россию связывают многовековые связи дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Благодаря политической воле, совместным усилиям президентов России и Азербайджана наше сотрудничество приобрело сегодня характер стратегического партнерства. Тесные дружеские отношения, взаимные визиты, регулярные встречи глав государств придают особую динамику развитию отношений как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Отрадно, что многогранное партнерство между нашими странами охватывает сегодня практически все сферы. Создана прочная двусторонняя договорно-правовая база. Было подписано более 200 документов. Свой весомый вклад в развитие отношений вносят межправительственная и межпарламентские рабочие группы.

Одним из основных направлений нашего сотрудничества являются торговые связи. Россия - один из главных партнеров Азербайджана и занимает первое место по импорту нашей ненефтяной продукции. Проведены комплексные меры по развитию и диверсификации растущего товарооборота. Свое первое торговое представительство за рубежом Азербайджан открыл в Российской Федерации. Созданы и успешно функционируют Азербайджано-Российский и Российско-Азербайджанский деловые советы. Организовываются экспортные миссии наших производителей в различные регионы.

Уважаемая Валентина Ивановна, вы озвучили очень оптимистичные цифры. Я их повторю, но я думаю, что они настолько позитивны, что можно их повторить еще раз. В результате наблюдается положительная динамика в торговле. Так, торговый оборот в 2018 году увеличился на 19 процентов и составил 2,6 миллиарда долларов США, а за 9 месяцев текущего года уже достигнут рост в 26 процентов. Наше сотрудничество расширяется и в инвестиционной сфере. В Азербайджане зарегистрировано около 700 предприятий с российским капиталом. Объем российских инвестиций в Азербайджан достиг 4,9 миллиарда долларов США. В то же время Азербайджан инвестировал в Россию 1,2 миллиарда долларов. В настоящее время осуществляются совместные проекты в таких областях, как машиностроение и производство оборудования, химическая промышленность, фармацевтика, транспорт. В частности, построен завод "Socar Polymer", ведется модернизация предприятий "Азерхимия", осуществляется производство и сборка грузовых автомобилей АО "Камаз" и Уральского автомобильного завода на Гянджинском автомобильном заводе. Строится завод по сборке автомобилей марки "ГАЗ" в Гаджигабульской промышленной зоне. Завершается строительство первой очереди завода фармацевтических препаратов "Р-фарм". Российские компании участвуют в нефтегазовом секторе Азербайджана. Осуществляется обмен электроэнергией. Ведется работа по созданию энергокоридора "Север-Юг" между Азербайджаном, Россией и Ираном.

В сфере сельского хозяйства Российская Федерация - основной потребитель сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из нашей страны. Мы, в свою очередь, закупаем у России сельскохозяйственную технику и минеральные удобрения. В скором будущем планируется подписание программы сотрудничества в агропромышленном комплексе на 2020-2022 годы.

Одним из важных направлений нашего сотрудничества является транспортно-транзитная сфера. Знаковым проектом в этой сфере является проект международного транспортного коридора "Север-Юг". В результате реализации проекта транзитные перевозки по маршруту увеличились в прошлом году в 8 раз, а за первое полугодие этого года - более чем на 60 процентов. В 2020 году планируется завершение строительства новой автомагистрали Баку-граница Российской Федерации, а также совместное строительство автомобильного моста через Самур. Начал также успешно функционировать международный транспортный коридор "Север-Запад".

Динамично растет наше сотрудничество в сфере туризма. Число россиян, посетивших Азербайджан в 2018 году, приблизилось к 900 тысячам человек. Россия занимает первое место по количеству туристов, приезжающих в нашу страну. Азербайджан, в свою очередь, является одним из основных инвесторов в туристическую инфраструктуру Северо-Кавказского района России.

За последние годы существенно активизировалось наше гуманитарное сотрудничество. Особо хочу подчеркнуть сотрудничество в сфере образования. В Баку успешно функционируют филиалы Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. С этого года началась совместная реализация программы двойного магистерского диплома Азербайджанской дипломатической академии и Московского государственного института международных отношений. В 338 школах нашей страны обучение ведется на русском языке, в 50 школах реализуется пилотный проект Министерства образования Азербайджана - интенсивное преподавание русского языка, в 14 государственных вузах действуют русскоязычные отделения. В России обучаются более 11 тысяч студентов из Азербайджана.

Дорогие друзья, сотрудничество между нашими странами многогранно. В то же время потенциал для его дальнейшего наращивания не исчерпан. Уверены, что нашими совместными усилиями будут реализованы новые взаимовыгодные проекты, что соответствует духу дружеских отношений и стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Хотела бы пожелать участникам форума плодотворной работы, азербайджано-российским отношениям – дальнейшего поступательного развития во благо наших стран и народов.

В заключение я еще раз хочу поблагодарить руководство Российской Федерации, лично Президента Владимира Владимировича Путина, главу Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, вас, уважаемая Валентина Ивановна. Сегодня третий день моего официального визита в Российскую Федерацию. Хочу выразить благодарность за ту теплую дружественную атмосферу, за те очень полезные, продуктивные встречи, которые произошли в течение этих трех дней. Уверена, что в будущем наши отношения будут также поступательно развиваться благодаря политической воле, а также, как вы правильно отметили, доверительным дружественным отношениям между президентами Российской Федерации и Азербайджана. Очень рада быть в Москве. Москва - прекрасный город. Меня связывает с ним годы студенчества. Близкий мне, родной город. Я всегда радуюсь, когда приезжаю в Москву. И каждый раз вижу, как красивеет этот город.

Еще раз благодарю вас, всех наших друзей. Пользуясь случаем хочу пригласить вас в Азербайджан. Спасибо вам огромное. Желаю успехов работе форума. Спасибо.

Х Х Х

Далее состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами.

Двухдневный юбилейный форум направлен на развитие деловых отношений между регионами Азербайджана и России и является уникальной платформой для диалога между государственным и частным секторами.

Форум, организованный Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики Азербайджанской Республики, продолжил работу пленарным заседанием.

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