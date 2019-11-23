Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Многогранное партнерство между Азербайджаном и Россией охватывает сегодня практически все сферы

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко приняли участие в Х азербайджано-российском межрегиональном форуме в Москве.

Как сообщает Trend, на форуме, где велись обсуждения, касающиеся самых перспективных отраслей экономик Азербайджана и России, выступили Первый вице-президент Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

-Многоуважаемая Валентина Ивановна.

Уважаемые участники форума.

От души приветствую всех участников десятого Азербайджано-Российского межрегионального форума.

Хочу выразить от имени азербайджанской делегации благодарность, в первую очередь, вам, уважаемая Валентина Ивановна, за ваше участие в этом форуме, а также за ваше доброе отношение к нашей стране. В Азербайджане вас знают как искреннего и надежного друга нашей страны. Благодарю всех организаторов и участников юбилейного форума за радушный прием.

Хочу выразить глубокую благодарность руководству Российской Федерации, лично Президенту Владимиру Владимировичу Путину за приглашение посетить вашу страну с официальным визитом, а также за вручение мне высокой награды - ордена Дружбы. Для меня большая честь получить этот орден лично от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я расцениваю эту награду как еще один символ дружественных, добрососедских, основанных на взаимном уважении отношений между Россией и Азербайджаном.

Межрегиональное сотрудничество является важной составляющей наших двусторонних отношений. Азербайджан поддерживает экономические связи с более чем 70 субъектами Российской Федерации. Проведение межрегиональных форумов превратилось в добрую традицию и играет важную роль в деле расширения межрегиональных связей. Участие глав двух государств в открытии предыдущего форума в сентябре прошлого года в Баку свидетельствует о том значении, которое придается межрегиональному сотрудничеству на высшем уровне. В рамках нынешнего форума уже прошли детальные обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия в сферах цифрования, сельского хозяйства, туризма, гуманитарной области. Надеюсь, что, как и в предыдущие годы, результаты этого форума внесут свой весомый вклад в укрепление наших двусторонних отношений.

Уважаемые дамы и господа. Азербайджан и Россию связывают многовековые связи дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Благодаря политической воле, совместным усилиям президентов России и Азербайджана наше сотрудничество приобрело сегодня характер стратегического партнерства. Тесные дружеские отношения, взаимные визиты, регулярные встречи глав государств придают особую динамику развитию отношений как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Отрадно, что многогранное партнерство между нашими странами охватывает сегодня практически все сферы. Создана прочная двусторонняя договорно-правовая база. Было подписано более 200 документов. Свой весомый вклад в развитие отношений вносят межправительственная и межпарламентские рабочие группы.

Одним из основных направлений нашего сотрудничества являются торговые связи. Россия - один из главных партнеров Азербайджана и занимает первое место по импорту нашей ненефтяной продукции. Проведены комплексные меры по развитию и диверсификации растущего товарооборота. Свое первое торговое представительство за рубежом Азербайджан открыл в Российской Федерации. Созданы и успешно функционируют Азербайджано-Российский и Российско-Азербайджанский деловые советы. Организовываются экспортные миссии наших производителей в различные регионы.

Уважаемая Валентина Ивановна, вы озвучили очень оптимистичные цифры. Я их повторю, но я думаю, что они настолько позитивны, что можно их повторить еще раз. В результате наблюдается положительная динамика в торговле. Так, торговый оборот в 2018 году увеличился на 19 процентов и составил 2,6 миллиарда долларов США, а за 9 месяцев текущего года уже достигнут рост в 26 процентов. Наше сотрудничество расширяется и в инвестиционной сфере. В Азербайджане зарегистрировано около 700 предприятий с российским капиталом. Объем российских инвестиций в Азербайджан достиг 4,9 миллиарда долларов США. В то же время Азербайджан инвестировал в Россию 1,2 миллиарда долларов. В настоящее время осуществляются совместные проекты в таких областях, как машиностроение и производство оборудования, химическая промышленность, фармацевтика, транспорт. В частности, построен завод "Socar Polymer", ведется модернизация предприятий "Азерхимия", осуществляется производство и сборка грузовых автомобилей АО "Камаз" и Уральского автомобильного завода на Гянджинском автомобильном заводе. Строится завод по сборке автомобилей марки "ГАЗ" в Гаджигабульской промышленной зоне. Завершается строительство первой очереди завода фармацевтических препаратов "Р-фарм". Российские компании участвуют в нефтегазовом секторе Азербайджана. Осуществляется обмен электроэнергией. Ведется работа по созданию энергокоридора "Север-Юг" между Азербайджаном, Россией и Ираном.

В сфере сельского хозяйства Российская Федерация - основной потребитель сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из нашей страны. Мы, в свою очередь, закупаем у России сельскохозяйственную технику и минеральные удобрения. В скором будущем планируется подписание программы сотрудничества в агропромышленном комплексе на 2020-2022 годы.

Одним из важных направлений нашего сотрудничества является транспортно-транзитная сфера. Знаковым проектом в этой сфере является проект международного транспортного коридора "Север-Юг". В результате реализации проекта транзитные перевозки по маршруту увеличились в прошлом году в 8 раз, а за первое полугодие этого года - более чем на 60 процентов. В 2020 году планируется завершение строительства новой автомагистрали Баку-граница Российской Федерации, а также совместное строительство автомобильного моста через Самур. Начал также успешно функционировать международный транспортный коридор "Север-Запад".

Динамично растет наше сотрудничество в сфере туризма. Число россиян, посетивших Азербайджан в 2018 году, приблизилось к 900 тысячам человек. Россия занимает первое место по количеству туристов, приезжающих в нашу страну. Азербайджан, в свою очередь, является одним из основных инвесторов в туристическую инфраструктуру Северо-Кавказского района России.

За последние годы существенно активизировалось наше гуманитарное сотрудничество. Особо хочу подчеркнуть сотрудничество в сфере образования. В Баку успешно функционируют филиалы Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. С этого года началась совместная реализация программы двойного магистерского диплома Азербайджанской дипломатической академии и Московского государственного института международных отношений. В 338 школах нашей страны обучение ведется на русском языке, в 50 школах реализуется пилотный проект Министерства образования Азербайджана - интенсивное преподавание русского языка, в 14 государственных вузах действуют русскоязычные отделения. В России обучаются более 11 тысяч студентов из Азербайджана.

Дорогие друзья, сотрудничество между нашими странами многогранно. В то же время потенциал для его дальнейшего наращивания не исчерпан. Уверены, что нашими совместными усилиями будут реализованы новые взаимовыгодные проекты, что соответствует духу дружеских отношений и стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Хотела бы пожелать участникам форума плодотворной работы, азербайджано-российским отношениям - дальнейшего поступательного развития во благо наших стран и народов.

В заключение я еще раз хочу поблагодарить руководство Российской Федерации, лично Президента Владимира Владимировича Путина, главу Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, вас, уважаемая Валентина Ивановна. Сегодня третий день моего официального визита в Российскую Федерацию. Хочу выразить благодарность за ту теплую дружественную атмосферу, за те очень полезные, продуктивные встречи, которые произошли в течение этих трех дней. Уверена, что в будущем наши отношения будут также поступательно развиваться благодаря политической воле, а также, как вы правильно отметили, доверительным дружественным отношениям между президентами Российской Федерации и Азербайджана. Очень рада быть в Москве. Москва - прекрасный город. Меня связывает с ним годы студенчества. Близкий мне, родной город. Я всегда радуюсь, когда приезжаю в Москву. И каждый раз вижу, как красивеет этот город.

Еще раз благодарю вас, всех наших друзей. Пользуясь случаем хочу пригласить вас в Азербайджан. Спасибо вам огромное. Желаю успехов работе форума. Спасибо.

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