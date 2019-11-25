Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России шейх-уль-ислам Талгат Сафа Таджуддин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Многоуважаемый господин Президент.

От имени Центрального духовного управления мусульман России и от себя лично позвольте выразить Вам сердечную благодарность за блестящую организацию и плодотворное проведение II-го Бакинского саммита религиозных лидеров, а также и за радушный прием, оказанный его гостям и участникам.

Во многом благодаря Вашим подвижническим стараниям в Азербайджанской Республике созданы все условия для достойного утверждения непреходящих ценностей исламского духовного наследия, развития самобытной культуры азербайджанского народа, укрепления и развития дружественных связей с Российской Федерацией.

Примите мое искреннее почтение и добрые пожелания Вам и всему азербайджанскому народу", - говорится в письме верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России шейх-уль-ислама Талгата Сафы Таджуддина.

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