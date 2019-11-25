Председатель Департамента по диалогу с исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана поблагодарил Президента Ильхама Алиева

25 ноября 2019 21:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Департамента по диалогу с исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана Халед Акеш направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство.

Для меня было честью представлять Департамент по диалогу с исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана на II Саммите религиозных лидеров мира, состоявшемся 14-15 ноября в городе Баку.

Приняв участие вместе с первой леди Мехрибан Алиевой и дочерью Лейлой Алиевой в церемонии открытия мероприятия, Вы оказали ему свое покровительство и поддержку. Вы также пригласили участников II Бакинского cаммита религиозных лидеров мира на официальный прием и вместе с супругой и дочерью участвовали в этом мероприятии.

Проведя этот Саммит, Вы достигли еще одной цели - отметили 70-летие со дня рождения видного деятеля Вашей страны шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Ваше превосходительство, силы и богатства любой страны можно использовать для нескольких целей. Что касается Бакинского саммита, то участники мероприятия с их высокими способностями и целеустремленностью, а также используя важные ресурсы, поставили перед собой такую благородную цель, как поощрение взаимопонимания, взаимоуважения и дружбы между религиозными лидерами и деятелями, представляющими различные религии. Хорошая атмосфера на мероприятии между участниками демонстрирует стабильные и гармоничные отношения, которые сложились благодаря Вашему руководству между различными религиозными общинами в Вашей стране.

Выражаю глубокую благодарность и искреннюю признательность Вашему превосходительству за Вашу благородную деятельность.

Да хранит Аллах Вас, Вашу семью, Вашу страну и ниспошлет Вам изобилие", - говорится в письме председателя Департамента по диалогу с исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана Халеда Акеша.

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