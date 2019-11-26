Первый вице-президент Мехрибан Алиева поблагодарила соотечественников за поздравления по случаю награждения Орденом Дружбы

26 ноября 2019 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram выразила признательность за поздравления по случаю награждения наградой Российской Федерации - Орденом Дружбы.

Как передает Trend, в публикации говорится: "Уважаемые соотечественники! Выражаю Вам глубокую признательность за поздравления по случаю награждения меня государственной наградой Российской Федерации - Орденом Дружбы. Спасибо вам за теплые, искренние слова в дни моего официального визита в Россию. В своей деятельности я всегда ощущаю вашу поддержку. Ваша вера в меня, ваше доброе отношение и искренние пожелания успехов - лучшая мотивация в моей работе. Большое вам человеческое спасибо! С любовью, Ваша Мехрибан".

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поблагодарила соотечественников за поздравления по случаю награждения Орденом Дружбы
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поблагодарила соотечественников за поздравления по случаю награждения Орденом Дружбы
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