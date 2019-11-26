Епископ перуанской провинции Кальяо выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Епископ провинции Кальяо в Перу Хосе Луис дель Паласио Перес-Медел направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство,

Выражаю Вам признательность за приглашение принять участие во II Бакинском саммите религиозных лидеров мира, в том числе в мероприятии, посвященном 70-летнему юбилею со дня рождения уважаемого шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, 40-летнему юбилею его деятельности как шейх уль-ислама.

Этот важный международный саммит, который собрал вместе видных религиозных лидеров из различных стран мира, был организован на очень высоком уровне и создал условия для обеспечения диалога и налаживания тесных отношений между народами, представителями различных религий, которые любят мир и гармонию.

В дни пребывания в столице – городе Баку, радующем глаз своей великолепной архитектурой, мы стали свидетелями высокого гостеприимства и доброты народа и правительства Азербайджана.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам признательность и поздравляю Вас с тем, что сегодня Азербайджан – это модель мультикультурного государства для международной общественности, страна, где господствуют толерантность и теплые отношения.

Такие саммиты, проведенные на высоком уровне в Баку, должны быть постоянными, потому что эти мероприятия придают импульс обеспечению межрелигиозного диалога, взаимопониманию между народами и сосуществованию в условиях мира.

Еще раз передаю Вам признательность и самые искренние поздравления", - говорится в письме епископа перуанской провинции Кальяо Хосе Луиса дель Паласио Перес-Медела.

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