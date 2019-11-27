Президент Ильхам Алиев: Реформы являются нашим сознательным выбором

БАКУ /Trend/ - Реформы являются нашим сознательным выбором.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета.

"Можно предположить, для чего эти реформы? И без того все идет как надо, страна развивается, открываются новые предприятия, проводится работа по благоустройству. Нет, нужны структурные реформы, политические реформы, экономические реформы. Посмотрите, в результате экономических реформ только за десять месяцев нынешнего года мы собрали в бюджет более 850 миллионов манатов. Мы направляем их в социальную сферу. Но это лишь первые шаги очередного этапа реформ. После этого будут предприниматься еще большие шаги. Это позволяет нам уделять большое внимание социальной сфере. От этого получили пользу более 4 миллионов 200 тысяч человек. В нынешнем году минимальная заработная плата увеличилась вдвое, минимальная пенсия – на 70 процентов, пособия – в два раза, стипендии студентов – на 50 процентов, пособия переселенцам – на 50 процентов. За счет чего? Это не с неба упало, этого мы добиваемся за счет реформ, и должны добиваться", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что идут кадровые реформы, это тоже необходимость, мы не можем создавать застой, мы еще не забыли застоя советского времени.

"Поэтому должны проводиться кадровые реформы, но эволюционным путем, естественным путем, здесь тоже нельзя допускать никаких перегибов. После того, как я несколько раз высказал свои мысли по этому вопросу, некоторые стали вычислять возраст других людей, мол, этому 70 лет, он должен уйти. Такого категорически не может быть. Затем я сказал, что не допущу проведения кампании. Опыт, знания и динамизм, новаторство молодежи, ее стремление к обновлению, реформам – в Азербайджане такой синтез есть. Есть и в обществе, и во власти", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что мы строим государство на традиционных ценностях, есть старшие и младшие.

"Мы должны хранить это, пусть молодежь услышит меня и всегда обращает внимание на вопрос старших и младших. Сегодня в некоторых странах на это не обращают внимание. Уже не делается разницы между мужчинами и женщинами. Но мы живем и должны жить в традиционном обществе. Мы должны уважать женщин, беречь, защищать их: не они нас, а мы их. Есть гендерное равенство, и мы принимаем его. Но мы не можем жить за рамками традиционного мышления, пусть об этом знает и молодое поколение. Старших надо уважать, за их возраст. Сегодня некоторые пытаются исключить из нашего лексикона слова «аксакал», «агбирчек», как это происходит в некоторых странах. Смотришь на них и приходишь в ужас. А потом нам советуют интегрироваться. Я однажды спросил, когда Европа еще была охвачена экономическим кризисом, сказал: куда мы должны интегрироваться, в кризис? Куда нам интегрироваться, в общество тех, кто говорит «Стоп Ислам»? Куда интегрироваться, в общество тех, кто не видит разницы между мужчинами и женщинами? Не хочу идти глубже. Мы ни в коем случае не будем интегрироваться туда. Поэтому пожилому и молодому поколениям в Азербайджане необходимо быть вместе, как в высших школах. Посмотрите, сегодня в Бакинском государственном университете тысячи молодых людей, преподавателей. Преподаватели делятся знаниями, молодежь учится, завтра займет их место. Именно так мы должны развиваться. Конечно, кадровые реформы должны проводиться и впредь. Но это не должно превратиться в кампанию", - отметил Президент Ильхам Алиев.

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