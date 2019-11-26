Президент Ильхам Алиев: Мы испытываем чувство гордости от того, что и НАТО, и Россия избрали Азербайджан местом проведения встречи

БАКУ /Trend/ - Мы испытываем чувство гордости от того, что и НАТО, и Россия избрали Азербайджан местом проведения встречи

Как передает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию делегацию Военного комитета НАТО во главе с сэром Стюартом Пичем.

Глава государства отметил, что очень рад, что уже несколько лет Азербайджан предлагает свою логистическую поддержку и место для таких важных встреч.

"Мы высоко ценим это. Мы считаем это знаком дружбы и партнерства между нами, а также воспринимаем как знак доверия. Потому что в мире есть много стран. В Организации Объединенных Наций есть почти двести стран. Однако местом проведения этих встреч, приводящих к определенности, сотрудничеству, снижению рисков и обеспечению безопасности на нашей планете, избран Азербайджан. Мы очень рады и испытываем чувство гордости от того, что и НАТО, и Россия избрали Азербайджан местом проведения этой встречи. Надеемся, что прежние, сегодняшняя и последующие встречи внесут вклад в мир и стабильность", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что Азербайджан – надежный партнер НАТО, и наши военные плечом к плечу служат с военными НАТО в Афганистане.

"Как вы знаете, мы недавно увеличили число наших военных на 30 процентов, сейчас их количество составляет 120 человек. Мы также работаем и в рамках Программы партнерства во имя мира. В то же время обеспечиваем важную логистическую и транспортную поддержку грузам, следующим в Афганистан. Также два года назад мы провели открытие железной дороги между Азербайджаном и Турцией, и в настоящее время эта дорога используется для транспортировки грузов. Другой важный вопрос заключается в том, что мы добились соединения Лапис Лазули с нашей системой. Мы уже начали принимать грузы, экспортируемые из Афганистана. Таким образом, мы помогаем Афганистану зарабатывать больше денег для экономического и социального развития. В то же время мы несколько раз делали пожертвования в Фонд доверия Афганской национальной армии. Мы также непосредственно работаем с правительством Афганистана в области реформ", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что вызывает чувство большой гордости то, что первый центр ASAN по оказанию государственных услуг – это ноу-хау принадлежит нам – открылся в Афганистане.

"Таким образом, это уникальный центр государственных услуг в рамках системы единого окна. Есть более двухсот услуг, которые оказываются онлайн и очень эффективно. Уровень одобрения этого центра близок к 100 процентам. Может быть, некоторые члены вашей делегации могли бы посетить один из них, в Баку есть пять центров. Говорю это для того, чтобы увидели, что мы предложили нашим афганским партнерам. Разумеется, операции по установлению безопасности и борьбе с терроризмом очень важны, однако стране необходимы рабочие места, занятость, социальная защита, экономические реформы, и мы проводим очень обширную работу с правительством Афганистана по этим вопросам", - подчеркнул Президент.

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