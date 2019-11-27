Нахчыванская АР отменила визовый режим для граждан Ирана

27 ноября 2019 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визовый режим, действующий в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана для граждан Ирана, отменяется с 1 декабря.

Как передает в среду Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщило генеральное консульство Ирана в НАР.

"Визовое требование для граждан Ирана, обладающих общегражданскими паспортами, отменяется с 1 декабря 2019 года на срок пребывания до 15 дней", - говорится в сообщении генерального консульства Ирана.

Данную информацию подтвердили Trend в МИД Азербайджана.

В сообщении отмечается, что для пребывания в других регионах Азербайджана гражданам Ирана требуется виза.

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