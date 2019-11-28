Завершается ряд процедур в связи с предстоящими в Азербайджане муниципальными выборами

28 ноября 2019 09:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крайний срок для выдачи соответствующей окружной избирательной комиссией открепительного удостоверения (для голосования) в связи с назначенными на 23 декабря муниципальными выборами в Азербайджане завершается сегодня.

Как сообщает в четверг Trend, согласно календарному плану основных действий и мер по подготовке и проведению в Азербайджане муниципальных выборов, открепительное удостоверение (для голосования) выдается за 45-25 дней до дня голосования, то есть выдается с восьмого по 28-е ноября включительно.

Кроме того, истекает срок передачи открепительных удостоверений (для голосования) окружными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям. Открепительные удостоверения (для голосования) передаются окружными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям за 25 дней до дня голосования, то есть до 28-го ноября включительно.

Также 28 ноября завершается процедура уточнения списков избирателей, утвержденных по каждому избирательному участку. Эта процедура завершается окружными и участковыми избирательными комиссиями минимум за 25 дней до дня голосования, то есть до 28-го ноября.

Участковые избирательные комиссии также должны уточнить списки избирателей на избирательных участках, созданных на труднодоступных или отдаленных территориях, не менее чем за 25 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - через 2 дня после создания участковой избирательной комиссии.

Процесс уведомления избирателей участковыми избирательными комиссиями посредством СМИ или информационных досок о месте и времени голосования завершается не позднее, чем за 25 дней до дня выборов, то есть 28 ноября 2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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