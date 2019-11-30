Глава госкомитета Фуад Мурадов встретился с зампредом СФ России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Москве глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с заместителем председателя Совета Федерации России Ильясом Умахановым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на комитет.

Во встрече принимал участие и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

На встрече Умаханов отметил, что такие встречи говорят о динамичном развитии связей между двумя странами: "И в России, и в Азербайджане должны быть созданы всесторонние условия для деятельности общин".

В свою очередь, Мурадов упомянув визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию, подчеркнул развитие связей во всех сферах между двумя странами.

Председатель комитета, отметив, что азербайджанцы широко представлены во всех сферах в России, коснулся проблем, с которыми сталкивается азербайджанская диаспора.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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