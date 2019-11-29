Президент Ильхам Алиев: Жизнь не стоит на месте, вызывают интерес новые места для инвестиций

БАКУ /Trend/ - Жизнь не стоит на месте, вызывают интерес новые места для инвестиций.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Исрафила Мамедова в связи с его назначением на должность исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

"Государственный нефтяной фонд не только реализует важные проекты на территории страны, но и сотрудничает с ведущими фондами мира, средства которых измеряются сотнями миллиардов, участвует вместе с ними в различных инвестиционных проектах. Это, в свою очередь, показывает какой эффективной организацией является Фонд. С другой стороны, ведущие фонды мира, средства которых измеряются сотнями миллиардов, очень щепетильно относятся к своей репутации, и для них деньги - не главное. Для них главное - репутация и прозрачность", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что наше преимущество в том, что наш Фонд оказывает очень позитивное влияние на имидж страны не только как хранилище, но и действительно важная международная организация.

"Считаю, что в будущем наше сотрудничество с ведущими финансовыми структурами мира должно углубляться. Проводимая сейчас Фондом работа по диверсификации инвестиционного портфеля удовлетворительная. Но жизнь не стоит на месте, появляются новые инструменты, вызывают интерес новые места для инвестиций. Поэтому вы должны и в этой сфере проводить очень гибкую политику. Сейчас в мире экономическое развитие идет неравномерно. Экономика некоторых стран развивается более высокими темпами. Поэтому мы, проводя очень гибкую политику, для получения еще больших доходов должны уделять внимание только малорискованным активам", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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