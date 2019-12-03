МИД Азербайджана раскрыл детали встречи Эльмара Мамедъяров и Сергея Лаврова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который находится с официальным визитом в Баку, третьего декабря состоялась двусторонняя встреча.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД, обмен мнениями, который начался в формате с глазу на глаз, затем был продолжен в расширенном составе. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и Чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников также были представлены в составе делегаций.

Министры отметили, что многоплановые азербайджано-российские отношения, которые развиваются на уровне стратегического партнерства, важны с точки зрения как интересов обеих стран, так и открытия новых возможностей для стабильности и прогресса региона в целом. Носящие регулярный характер взаимные визиты глав государств и контакты на полях различных встреч на высшем уровне были выделены как примеры интенсивного диалога и сотрудничества, сложившегося между двумя странами.

Также была подчеркнута важность официального визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию, состоявшегося 20-25 ноября этого года. Отмечено, что принятие по итогам визита столь значимых решений, как определение нового приоритетного направления в рамках двустороннего сотрудничества – инновации и высокие технологии, а также превращение в традицию практики проведения молодёжных форумов, важно для дальнейшего углубления азербайджано-российского сотрудничества.

В этой связи Лавров, выразив благодарность за то, что в ходе своего нынешнего визита в нашу страну он был принят со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева, указал на проведение в рамках этой аудиенции очень содержательного и продуктивного обмена мнениями.

Российский министр отметил в качестве достойной похвалы приверженность практике оказания взаимной поддержки в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ и прочих традиционных платформ сотрудничества наших стран. Наряду с этим, Лавров поздравил нашу страну с началом председательства в Движении Неприсоединения и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между РФ и Движением в период председательства Азербайджана.

Министр Эльмар Мамедъяров со своей стороны отметил важность выполнения стоящих перед нами задач сотрудничества с Россией в различных областях, включая промышленность, туризм, транспорт и коммуникации, образование и прочие направления. Говоря об экономических отношениях, он особо подчеркнул, что взаимный товарооборот демонстрирует положительную динамику. В этой связи было отмечено, что скорейшая сдача в эксплуатацию нового пограничного моста через реку Самур придаст новый импульс взаимной торговле и межличностным контактам.

Министры заявили, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря имеет важное значение с точки зрения обеспечения мира, спокойствия и сотрудничества в регионе, а также расширения экономической деятельности. В этом контексте обсуждались имеющиеся перспективы дальнейшего развития сотрудничества между прикаспийскими странами.

Стороны отметили, что диалог между Азербайджаном и Россией в различных форматах, включая межпарламентские контакты, а также сотрудничество между соответствующими министерствами и ведомствами, носит интенсивный и доверительный характер.

Мамедъяров, подчеркнув важность проведения субстантивных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выразил надежду, что посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Российскую Федерацию, дадут ощутимые результаты.

Лавров сказал, что его страна считает необходимым продолжение посреднических усилий с целью мирного урегулирования конфликта и намерена активно действовать в этом направлении.

На встрече также обсуждались другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи министры подписали План консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и России на 2020 год. Глава МИД России также оставил свою запись в памятной книге, посвященной 100-летию органов дипломатической службы Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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