В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)

3 декабря 2019 18:50 (UTC+04:00)

Как известно, День неизвестного солдата отмечается в Российской Федерации и ряде стран мира как память о воинах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Эта дата приурочена к моменту перезахоронения в 1966 году останков неизвестного солдата в Александровском саду, у стен Кремля.
Общественность Азербайджана совместно с представителями дипломатического корпуса России в Азербайджане приняли участие в церемонии возложения цветов в парке Рихарда Зорге к монументу памяти «1941-1945 г.г.» и на Ясамальском кладбище в Баку.
В братских могилах захоронены участники битвы за Кавказ, которые скончались в госпиталях от тяжелых ранений.
Ранее, 1 декабря сотрудники Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) и их дети, а также представители Землячества казаков Азербайджана и Волонтеры Победы провели субботник по наведению порядка на воинском мемориальном захоронении на Ясамальском кладбище города Баку.

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  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
  • В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
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