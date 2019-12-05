Структурные реформы в стране серьезно тревожат радикалов - Бахруз Гулиев

5 декабря 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Структурные реформы в стране серьезно тревожат радикальную оппозицию.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический обозреватель Бахруз Гулиев.

"После разоблачения таких политиканов, как Али Керимли, Ариф Гаджилы, Иса Гамбар, Джамиль Гасанли, Али Инсанов и других стало очевидно, что народ не принимает и не примет их", - сказал Гулиев.

Он добавил, что всем известны деяния председателя ПНФА и его окружения, руководства партии «Мусават», чьи имена упоминаются в скандальном деле об «эмигрантском бизнесе», а также коррумпированная и доказанная фактами деятельность экс-министра Инсанова. Они понимают, что из-за всего этого не имеют в обществе никакого влияния, авторитета.

"Народ видит, что у них нет нормального кандидата. А это в свою очередь является результатом преследования ими личных меркантильных интересов, отсутствия электората, социальной базы. Как это может быть – сначала требовать проведения новых выборов, смены состава парламента, а затем выступать против своих же требований?! О какой искренности может идти речь? На самом деле после этого они потеряют и уже теряют оставшихся немногочисленных сторонников, которые устали от этих нелогичных, клеветнических, ложных высказываний и действий ПНФА, руководства так называемого «Национального совета», партии «Мусават» и других радикально настроенных элементов», - сказал Гулиев.

Он добавил, что эти люди и их пособники ведут кампании по дискредитации осуществляемых в стране кадровых и структурных реформ. "Но эти кампании безрезультатны и никогда не принесут ожидаемых ими плодов. Без сомнения, народ поддерживает свое государство, своего Президента. Народ наблюдает за всеми процессами и делает выводы. И эти выводы с каждым днем все больше приближают неминуемый политический крах «лидеров» радикальной, разрушительной оппозиции», - подытожил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ГУП Баку распространило информацию в связи с акцией "Народного движения Азербайджана"
Политика 30 ноября 17:45
ReAL примет участие в парламентских выборах - руководитель движения призвал оппозицию принять участие в выборах
Политика 28 ноября 20:48
Али Инсанов в глазах общества - мстительная фигура, жаждущая расплаты за свои неудавшиеся политические амбиции - эксперт
Политика 26 ноября 20:36
Ополоумевший Али Инсанов и сам поверил в свою "политическую партию" - Азер Хасрет
Точка зрения 26 ноября 17:20
Бахруз Гулиев: Какой справедливости можно ожидать от Али Инсанова - грабителя в прошлом?
Политика 26 ноября 16:33
Радикальная оппозиция по Фрейду
Политика 26 ноября 11:33
Лента новостей
Венгерский "Эксимбанк" выделил кредит узбекскому банку
Финансы 11:49
В Баку проходит семинар в сфере обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности
Общество 11:44
В Турции запретили продажу смартфонов XIAOMI - MI 5S
ИКТ 11:40
Президент Казахстана посетит Германию с официальным визитом
Казахстан 11:32
«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с погодными условиями
Энергетика 11:32
Экспорт одежды из Турции вырос почти на 20% (Эксклюзив)
Турция 11:22
В январе-ноябре Турция экспортировала электротовары на сумму свыше $58 млрд (эксклюзив)
Турция 11:17
За январь-ноябрь Турция экспортировала цемент на сумму более 18 миллиардов долларов
Турция 11:11
В Баку изменена схема движения одного из маршрутов
Транспорт 11:06