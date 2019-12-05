Структурные реформы в стране серьезно тревожат радикалов - Бахруз Гулиев

БАКУ /Trend/ - Структурные реформы в стране серьезно тревожат радикальную оппозицию.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический обозреватель Бахруз Гулиев.

"После разоблачения таких политиканов, как Али Керимли, Ариф Гаджилы, Иса Гамбар, Джамиль Гасанли, Али Инсанов и других стало очевидно, что народ не принимает и не примет их", - сказал Гулиев.

Он добавил, что всем известны деяния председателя ПНФА и его окружения, руководства партии «Мусават», чьи имена упоминаются в скандальном деле об «эмигрантском бизнесе», а также коррумпированная и доказанная фактами деятельность экс-министра Инсанова. Они понимают, что из-за всего этого не имеют в обществе никакого влияния, авторитета.

"Народ видит, что у них нет нормального кандидата. А это в свою очередь является результатом преследования ими личных меркантильных интересов, отсутствия электората, социальной базы. Как это может быть – сначала требовать проведения новых выборов, смены состава парламента, а затем выступать против своих же требований?! О какой искренности может идти речь? На самом деле после этого они потеряют и уже теряют оставшихся немногочисленных сторонников, которые устали от этих нелогичных, клеветнических, ложных высказываний и действий ПНФА, руководства так называемого «Национального совета», партии «Мусават» и других радикально настроенных элементов», - сказал Гулиев.

Он добавил, что эти люди и их пособники ведут кампании по дискредитации осуществляемых в стране кадровых и структурных реформ. "Но эти кампании безрезультатны и никогда не принесут ожидаемых ими плодов. Без сомнения, народ поддерживает свое государство, своего Президента. Народ наблюдает за всеми процессами и делает выводы. И эти выводы с каждым днем все больше приближают неминуемый политический крах «лидеров» радикальной, разрушительной оппозиции», - подытожил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.