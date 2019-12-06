Обсуждены пути развития сотрудничества между ПА ОБСЕ и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В рамках 26-го заседания Совета министров ОБСЕ, состоявшегося в Братиславе, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели и генеральным секретарем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллой, сообщили Trend в пресс-службе МИД.

На встрече стороны обсудили пути развития сотрудничества между Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Азербайджаном и подчеркнули важность развития отношений в духе конструктивного диалога и взаимопонимания.

Коснувшись важности парламентской дипломатии, министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул заинтересованность Азербайджана в дальнейшем развитии сотрудничества в этой области.

На встрече министр Эльмар Мамедъяров рассказал о проводимых в сране структурных реформах и проинформировал собеседников о досрочных парламентских выборах в Азербайджане, которые должны состояться в феврале 2020 года, согласно указу главы государства. Министр выразил уверенность, что парламентские выборы пройдут в свободной, справедливой, прозрачной и демократической атмосфере и будут отражать волю азербайджанского народа.

Георгией Церетели и Роберто Монтелла с удовлетворением отметили продуктивное участие Азербайджана в реализации миссии ПА ОБСЕ и его значительный вклад в деятельность организации, а также подчеркнули важность дальнейшего развития парламентского сотрудничества в регионе ОБСЕ. Стороны также отметили, что создание Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ в значительной степени способствует укреплению отношений между сторонами.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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