Парламенту Азербайджана нужна молодежь, отвечающая призывам инновационного управления

6 декабря 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кадровые и структурные реформы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева, рассчитаны на дальнейшее гибкое и динамичное управление. С этой точки зрения Милли Меджлис тоже должен соответствовать этой политике, сказала в пятницу Trend депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сона Алиева.

Депутат отметила, что в законодательном органе необходимо провести кадровые реформы: «Парламенту Азербайджана нужна молодежь, отвечающая призывам инновационного управления. Одним из главных условий является общение с народом, избирателями, непосредственное знакомство с проблемами, решение поднятых вопросов на месте, поэтому наличие в составе Милли Меджлиса активных, динамичных и опытных кадров стало важным условием эффективности его дальнейшей деятельности».

Алиева добавила, что реализуемые во всех сферах Азербайджана реформы, в том числе, структурные и кадровые, приветствуются обществом: «Считаю, что с этой точки зрения проведение реформ в парламенте и обновление законодательного органа может стать их логическим продолжением».

Отметим, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане будут проведены внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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