Али Ахмедов: ПЕА сумеет сохранить свое преимущество в парламенте (версия 2)

6 декабря 2019 12:11 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:48)

БАКУ /Trend/ - Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) сможет сохранить свое преимущество в парламенте.

Об этом сказал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в пятницу Trend.

Вице-премьер отметил, что ПЕА с нетерпением ожидает проведения внеочередных парламентских выборов: «ПЕА будет активно участвовать в парламентских выборах, выдвинув своих кандидатов. Высокий рейтинг председателя ПЕА Ильхама Алиева вселяет в нас надежду на то, что кандидаты, выдвинутые от ПЕА, получат голоса большинства избирателей Азербайджана».

"Считаю, что все граждане Азербайджана положительно расценивают инициативу ПЕА о роспуске парламента. Таким образом, мы становимся свидетелями присоединения к стратегии широкомасштабных реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, и другой ветви власти – парламента. Вовлечение парламента в сферу реформ послужит их ускорению», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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