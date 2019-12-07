Владимир Джабаров: Гарегин Нжде однозначно сотрудничал с нацистской Германией

БАКУ/Trend/ - Для сохранения исторической памяти о Великой Победе над фашизмом приходится противостоять главной тенденции, которая заключается в попытке фальсифицировать историю. Как передает Trend, об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам, российский государственный и политический деятель, Владимир Джабаров в интервью "Вестнику Кавказа".

По словам Джабарова, очень многим странам хочется сделать виновными в развязывании Второй мировой войны Советский Союз.

«Многие думают, что мы забыли о том, как все начиналось, как многие страны Европы, по сути, сдались на милость Германии, а многие из них были замешаны в уничтожении евреев на своей территории, то есть участвовали в холокосте. Сейчас пытаются представить историю так, что ответственность якобы лежит не только на Германии, но и на СССР. Мы категорически против таких попыток, и мы никогда не согласимся с этим, не позволим переписать историю. Для того, чтобы не допустить этого, есть и архивные документы, и кинохроники, и воспоминания людей, и многие другие документальные материалы. Переписать историю не удастся . Мы резко относимся к любому высказыванию тех людей, которые пытаются оправдать фашистских прихвостней. Вы знаете, что недавно с большим сожалением мы наблюдали попытку реабилитации предателя Власова в Чехии. В этой связи мы чувствуем поддержку многих стран, прежде всего, наших союзников по Содружеству независимых государств, которые, будучи в составе Советского Союза, боролись с фашизмом реально. Мы приветствуем позицию Израиля, который свято чтит память Красной армии, победительницы и заявляет о недопустимости пересмотра итогов войны. Мы рассчитываем, что мы не одиноки в этой борьбе.

Сейчас идет прощупывание ситуации, можно ли поменять какие-либо оценки. Нельзя! Есть вещи, которые не меняются в истории, и к ним относится все, что связано с ужасами Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой войны»,- заявил российский политический деятель.

Комментируя факты установки памятников нацистам и их пособникам на постсоветском пространстве, в частности Гарегину Нжде в Армении, российский политический деятель отметил, что его мнение по этому поводу не изменилась.

«Что касается Гарегина Нжде, я свою позицию давно высказал: он носил форму генерала СС, был одним из создателей Армянского легиона СС, для меня его роль в истории сомнений не вызывает. Я бы не хотел, чтобы личность Гарегина Нжде стала камнем преткновения в наших взаимоотношениях с Арменией, но необходимо констатировать, что в годы Второй мировой войны он сотрудничал с нацистской Германией. Лично для меня его роль однозначна.

Я приведу такой пример: есть генерал Деникин, к которому фашисты пришли с предложением возглавить движение против большевиков, но он сказал: "Я не люблю большевиков, но Родину я люблю еще больше" и отказался от сотрудничества. А генерал Краснов, к сожалению, сотрудничал с фашистами. Поэтому в исторической памяти Краснов остался предателем, Иудой, а Деникин – российским генералом и патриотом», - заявил российский политик.

Ранее сообщалось, что депутат городской думы Армавира Михаил Виноградов закрасил черной краской памятную табличку Гарегину Нжде. Местные жители также подняли вопрос о том, что ее следует убрать.

Позже перед посольством России в Армении группа националистов провела акцию протеста из-за закрашивания памятной доски пособнику фашистов Гарегину Нжде в Армавире.

В то же время проживающие в Армавире армяне выступили с угрозами в адрес депутата Алексея Виноградова, который закрасил памятную доску.

Гарегин Нжде известен как основатель теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении. В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, было убито более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. Он является одним из авторов идеи о "Великой Армении". Нжде был арестован, окончив свои дни во Владимирской тюрьме. В 2016 году фашистскому палачу в центре армянской столицы был воздвигнут памятник высотой почти 6 метров, и новая власть Армении, несмотря на международную критику, не демонтирует его.

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