Процессы реформ, проходящие в Азербайджане, весьма обнадеживают

9 декабря 2019 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Мы следим за событиями в Азербайджане, процессы весьма обнадеживают, сказал президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что институты ОБСЕ могут активно участвовать в процессе реформ, проводимых в Азербайджане.

«Мы следим за событиями в Азербайджане, в том числе, за процессом внеочередных парламентских выборов. Цель Президента Азербайджана - обновить парламент, облегчив тем самым процесс реформ, проводимых в стране. Продолжаются изменения в экономической и политической сферах. Мы отмечаем, что нынешние процессы весьма обнадеживающие. На февраль следующего года назначены внеочередные парламентские выборы. Этот процесс очень важен, он создаст необходимую обстановку для перемен. Естественно, эти процессы важны и для азербайджанского народа. Думаю, что ОБСЕ, ПА ОБСЕ и другие институты ОБСЕ могут активно участвовать в этих процессах», - сказал Церетели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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