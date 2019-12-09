Посол Пакистана завершил дипмиссию в Азербайджане (ФОТО)

9 декабря 2019 23:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Пакистана в Азербайджане Саида Хана Мохманда по случаю окончания его дипломатической миссии, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между двумя странами, текущем уровне развития и перспективах сотрудничества. Были отмечены важность поощрения положительной динамики в областях традиционного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, а также наличие богатого потенциала в сфере туризма, транзитных коридоров и так далее.

Мамедъяров подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений. Министр отметил, что поддержка Пакистана Азербайджану в контексте международных усилий по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является ярким примером солидарности между двумя дружественными странами.

Саид Хан Мохманд, со своей стороны, с особой благодарностью напомнил о поддержке и теплом отношении Азербайджана к стране, которую представляет посол.

В связи с этим стороны подчеркнули важность выполнения резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, которые имеют особое значение для разрешения конфликтов.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия посла Пакистана по развитию двусторонних отношений и пожелал ему успехов.

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