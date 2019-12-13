В Азербайджане зарегистрировано свыше 300 кандидатов моложе 20 лет - Ассоциация

БАКУ /Trend/ - Ассоциация содействия развитию гражданского общества презентовала промежуточный отчет в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает в пятницу Trend, принимающий участие в мероприятии председатель избирательного штаба Ассоциации Магеррам Зульфугарлы сообщил, что организация обнародовала план действий в связи с муниципальными выборами в начале года, реализация которого началась в феврале.

"В настоящее время мы продолжаем наблюдения. В рамках этих мер проведены мониторинги в связи с предвыборной ситуацией в стране, деятельностью Центральной избирательной комиссии по муниципальным выборам и средствами массовой информации.

Стабильная общественно-политическая обстановка в Азербайджане, ситуация в сфере свободы собрания, слова и печати, уровень подготовки к выборам и деятельность избирательной администрации создают благодатную почву для проведения демократических и прозрачных выборов. Это подтверждают и мероприятия, проведенные в Азербайджане за последние годы. Встречи начальников Генштабов НАТО и России - наглядный пример вышесказанного", - отметил Зульфугарлы.

Он сообщил, что согласно результатам мониторингов, общее количество новостей о выборах составило 40,8 процента, а с 1 по 13 декабря - 54,77 процента, что является показателем интереса СМИ к выборам.

"По поводу регистрации кандидатов нет никаких проблем. Около 30 процентов кандидатов - женщины. Количество женщин-кандидатов в Азербайджане постепенно растет. Зарегистрировано свыше 300 кандидатов моложе 20 лет. Мониторинги проведены по двум оппозиционным, двух проправительственным, двум независимым газетам и двум информагентствам", - сказал Зульфугарлы.

Он отметил, что предвыборная ситуация в Азербайджане, как и всегда, остается стабильной, чего не увидишь в соседних странах.

"В Азербайджане накануне выборов не бывает конфронтации, как например в Грузии или в других странах. А это обсуловлено стабильностью в стране и создает благоприятные условия для проведения выборов", - подчеркнул Зульфугарлы.

Глава избирательного штаба также затронул вопрос свободы собрания, отметив, что сообщения о запрете акций ПНФА, т.н. "Национального совета" и партии "Мусават" не соответствуют действительности. "Поскольку им было разрешено провести акцию в установленном месте. Они пренебрегли этим и попытались провести незаконную акцию в центре города. А как известно, проведение несогласованных акций противоречит законодательству и вызвало справедливое недовольство граждан", - подчеркнул Магеррам Зульфугарлы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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